Tovább drágul a kötelező

A magyar kötelező gépjármű biztosítás Európában és a térségben még így is olcsónak számít.

Átlagosan 4-5 százalékkal emelkedik idén a kötelező gépjárműfelelősség-biztosítás (kgfb) éves díja. Az elmúlt 3 év adatait figyelembe véve ez nagyjából 10 ezer forint többletkiadást jelent az autó tulajdonosának és üzembentartójának. Jelenleg az átlagos kgfb-díj 50 ezer forint - hívta fel a figyelmet az RTL Klub híradója. A díjemelést egyebek mellett az indokolta, hogy a hazai személyautó-állomány folyamatosan bővülve mára elérte a 3,5 milliót. Ez értelemszerűen több káreseménnyel jár – mondta a Népszavának Papp Lajos, a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége (FBAMSZ) gépjárműszekciójának vezetője. Az alaktrészek szintén drágultak. A szerelők bére, az ágazatban is tapasztalható égető munkaerőhiány miatt, szintén jelentősen emelkedett. Egy képzett szakember nettó 250-300 ezer forintot is kaphat, de a Lajtán túl ennél 2-3-szor többet is kérhetnek. Az elmúlt időszakban a káresemények átlagos értéke szintén emelkedett. A korszerű gépkocsik felszereltsége, a beépített informatikai, elektronikai és digitális rendszerek, esőérzékelők, ráfutásgátló, sávtartó, tolatóradar és más hasonló bonyolult berendezések szintén alaposan megdrágították a javítási költségeket. A rezsióradíjak a szakszervizekben elérik a 15-18 ezer forintot. Mindezeket a tényezőket figyelembe véve 15-20 százalékos díjemelés is indokolt lett volna. Ám ezt a biztosítók közötti verseny korlátozta. Ráadásul e tekintetben igen nagy a szórás. Azok esetében, akik 2010 előtt vásárolták a gépkocsijukat és nem okoztak balesetet - így jó a bónuszbesosorolásuk -, a díjemelkedés még az átlagos 5 százalékot sem éri el – jegyezte meg a szakértő. Jelenleg az ügyfelek körülbelül egyharmadának biztosítási évfordulója januárra esik. A többiek év közben dönthetnek arról, maradnak jelenlegi biztosítójuknál, vagy váltanak. Utóbbiaknak kicsit mélyebben kell a zsebükbe nyúlniuk, hiszen még nem érhették el ugyanazt a kedvező bónusz-szintet, mint akik a jogszabálymódosítás előtt kötöttek szerződést. A legnagyobb emelésre a károkozó autósok számíthatnak. Kétségtelen, az ügyfeleket kellemetlenül érinti a díjemelés, de a biztosítóknak a megfelelő színvonalhoz bevételre van szükségük. Az emelés amúgy sem lehet öncélú, mert a Magyar Nemzeti Bank rendszeresen ellenőrzi a biztosítók kár-díj-egyensúlyát, hogy az ne okozhasson hátrányt a fogyasztóknak és ne billenjen a biztosítók javára – érvelt Papp Lajos. Eddig ilyen okból még nem is kellett fellépnie a jegybanknak egy céggel szemben sem. Európai összeghasonlításban a magyar díjak még mindig alacsonyak. A magyar kgfb-szint tavalyelőtt a térségben a legalacsonyabbnak számított.