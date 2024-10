Meghalt Lev Rubinstein Putyin-kritikus orosz költő, akit néhány napja Moszkvában elütött egy autó

A műfajalapítónak is tekintett irodalmár már a Szovjetunió idején is bírálta az akkori hatalmat, a bürokráciát, a második nyilvánosságba kényszerült, de mára a putyini rendszernek és az ukrajnai háborúnak is éles kritikusa lett.