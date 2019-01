Késedelmes nyugdíjutalás: hibázott és tagad az Államkincstár

A Magyar Államkincstár hibájából milliónyi idős ember nem kapta meg járandóságát a szokott időben. Az apparátus ráadásul tagadni próbálta a nyilvánvaló zavart.

Izzottak a vonalak az országos nyugdíjas szervezeteknél reggel, miután kiderült, hogy nem érkeztek meg a nyugdíjak az idős emberek számláira. A hivatalos menetrend szerint minden hónap 12-én utalják a nyugdíjakat, de ha ez hétvégére esik, akkor az ezt megelőző utolsó munkanapon fizet a Magyar Államkincstár (MÁK). Így januárban január 11-én, péntek reggel kellett volna utalni.

Az összesen mintegy 2,7 millió nyugdíjas közül több mint egymillióan kapják átutalással a juttatásukat, közülük tízezrek kezdik a kifizetési napot a pénzintézetekben, hogy részben vagy egészen kivegyék számlájukról az összeget. Péntek délelőtt senki nem jutott hozzá a pénzéhez. Információink szerint azért nem,



mert a MÁK rendszere nem adta ki az utasítást az utalásra.

A Nyugdíjasok Országos Szövetségének (NYOSZ) ügyeletét sokan már a bankból felhívták, mert az ügyintézők tanácstalanok voltak, nem tudták megmondani, mikor adhatják ki a nyugdíjakat. Mindez drámai helyzetek sokaságát teremtette, hiszen a január talán a legkritikusabb hónap a kisnyugdíjasok számára. Ilyenkor nagy a rezsi és a karácsony miatt a szokottnál több a kiadás, ráadásul a decemberi járadékot – épp az ünnepek miatt – a MÁK már a múlt hónap elején, 3-án átutalta, így a két kifizetés között jó esetben is 39 nap telt volna el. Mindezek miatt sokaknál az utolsó tartalék is elfogyott a januári nyugdíjig. A nyugdíjas szervezetek szerint többen azt panaszolták:

elfogyott a gyógyszerük, és ha nem jön a nyugdíj, akkor nem tudnak újabb adagot kiváltani, de akadtak, akik azt mondták, már ennivalóra sem maradt pénzük.

A NYOSZ titkársága hiába érdeklődött az Államkincstárnál és a humántárca illetékes osztályán, előbbi nekik is a szervezet honlapján közzétett rövid nyilatkozatot adta tovább, az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) pedig azzal hárított, hogy majd sajtótájékoztatón ismertetik a csúszás okát. A MÁK délelőtt 11 körül kiadott közleménye

nem kért elnézést azoktól, akik reggel hiába mentek el a bankokba, takarékszövetkezeti fiókokba, és nem magyarázta meg, mi okozta a technikai galibát.

Sőt: a hivatalos tájékoztatóban még azt állították, hogy nincs is fennakadás a nyugdíjak kifizetésénél. Azt közölték: "technikai okok miatt a bankszámlákra érkező nyugdíjak jóváírása napközbeni utalással történik meg." Csakhogy ez sem történt meg: délután 6 órakor sem érkeztek meg a nyugdíjak. Ráadásul sokaknak már a késő délutáni utalás sem segített volna, hiszen települések százain nincs bankautomata, így sok nyugdíjasnak utaznia kell ahhoz, hogy hozzájuthasson pénzéhez szombaton – már ha addig megkapja juttatását. Lapunk megkereste a MÁK-ot, de nem válaszoltak kérdéseinkre. Egyebek mellett azt tudakoltuk: Mi okozta a fennakadást? Milyen új rendszerre tért át a MÁK? Emberi mulasztás áll-e a háttérben? Indult-e belső vizsgálat? Mi a garancia arra, hogy a következő hónaptól a tervezett napon a megszokott időben megérkezzenek az átutalások a nyugdíjasok számlájára? Miközben az MÁK még a zavart sem volt hajlandó elismerni, a bankok nem vitatták, hogy fennakadás volt az utalásban. Elsőként az OTP, majd több más pénzintézet is saját honlapján tájékoztatta ügyfeleit, hogy nem náluk van a hiba. Ezt alátámasztja az is, hogy az államkincstárban dogozóktól származó információink szerint az történhetett: valaki rossz dátumot állított be az átutalás idejeként, ez okozta az országos botrányt. – Egy olyan kényes rendszerben, mint a nyugdíjfolyósítás, triplán óvatosnak kell lenni és a norma szerinti próbafuttatást messze meghaladó felelősséggel kell eljárni – értékelte a technikai átállásról szóló híreket Barát Gábor, az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság egykori főigazgatója. A szakember a Népszavának azt mondta,

a MÁK elnökének elnézést kellett volna kérni az érintett nyugdíjasoktól és megnyugtatni őket.

- Ha ilyen az én időmben fordult volna elő, a fejemet követelték volna és a kormány lemondását – tette hozzá Barát Gábor. Ne szórakozzanak a nyugdíjasok pénzével! – szólította fel a kormányt és a MÁK vezetőit Korózs Lajos, a parlament népjóléti bizottságának szocialista elnöke, párttársa, Bangóné Borbély Ildikó pedig a párbeszédes Kocsis-Cake Olívióval közösen tartott sajtótájékoztatóján közvetlen összefüggésbe hozta a központi igazgatásban év végén végrehajtott elbocsátásokat, a létszámhiányt a mostani nyugdíj kifizetési botránnyal. A főváros XV. kerületének polgármesteri hivatala reagált leggyorsabban. A baloldal és egy civil szervezet vezetése alatt álló önkormányzat meghosszabbított nyitva tartással élelmiszer utalványokat kínált a leginkább rászoruló nyugdíjasoknak, hogy legalább élelmiszert tudjanak venni, amíg megkapják az ellátásukat.

Hibák után kommunikációs zavar Nemcsak az utalásokkal állt hadilábon az államkincstár, hanem a tájékoztatással. Nem elég, hogy közleményben tagadták a százezerek által tapasztalt, nyilvánvaló hibát, egy fontos dátumot is elírtak. A MÁK azt írta délelőtti közleményében, hogy "a postai kifizetések 2019. január 14-én indulnak el”. Ezt a szöveget azonban később átírták arra: „A MÁK január 14-én indítja a kifizetést, így a posta - az eddig is megszokott rend szerint – már január 16-án el is kezdi a nyugdíjak kézbesítését”.