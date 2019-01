A miniszterelnöki show hete

Azt állította Orbán Viktor (kivételes, kétórás sajtótájékoztatóján, amelyen családi és baráti körének feltűnő gazdagodásáról is kérdezték), hogy üzleti ügyekkel nem foglalkozik.

Ezzel szemben a tény az, hogy dehogynem. Egyrészt rendszeresen találkozik magyar és külföldi üzletemberekkel, gazdasági vezetőkkel (gyakran együtt is szotyolázik velük). Másrészt azonban a volt budapesti amerikai nagykövet, Eleni Kounalakis memoárjában idézte a korábbi gazdasági fejlesztési minisztert, Németh Lászlónét, aki szerint ő „minden héten leült Orbánnal, átnézték a közbeszerzési projektek listáját, és eldöntötték, melyiknek legyen prioritása, mely pályázatok nyerjenek.” Az RTL Klub riportere a Normafáról tartott helyi népszavazás napján, amin Orbán is részt vett, megkérdezte erről a miniszterelnököt, amire ő azt válaszolta: „igen, ez most is így van, a folyamatnak ez a törvényes rendje, a magyar kormánynak van egy fejlesztési kabinetje, amely ezeket a döntéseket meghozza, csak annyi változott, hogy már nem Németh Lászlónénak hívják a minisztert.” Mellesleg ezután Simicska neve is Mészáros Lőrincre változott.

Azt is állította a miniszterelnök (a túlórák három évre emelt időkeretéről), hogy a maga részéről elég sokat dolgozott, és sosem fogadta el, hogy őt ne fizessék ki. „Amikor ledolgoztam a melómat, akkor várom a munkabéremet. És azt vagy azonnal, vagy heti bontásban, vagy a hónap végén ki kell fizetni.”

Ezzel szemben a tény az, hogy nem kell. A rabszolgatörvény egy évről három évre növelte meg a munkaidőkeret elszámolási időszakát, ami az eddiginél több lehetőséget ad arra, hogy a munkaadónak végül egyáltalán ne kelljen kifizetnie a túlórát. A miniszterelnökkel persze négy év után számolunk el.

Azt állította továbbá Orbán, hogy a fél világot bepalizták azzal, hogy a Soros-egyetemet elüldözték Magyarországról, miközben mégis marad: „legyünk benne biztosak.”

Ezzel szemben a tény az, hogy a CEU Bécsbe viszi azokat a képzéseit, amelyekkel amerikai diplomát lehet szerezni. Ezt ugyanis az Orbán-kormány nem engedélyezi. A hallgatók zöme nem egy magyar diplomáért iratkozott be az egyetemre, hanem az amerikaiért. Ők mennek Bécsbe. Legyünk ebben biztosak.

Azt állította ezenkívül Orbán, hogy Magyarországon továbbra is baloldali, liberális, kormányellenes médiatöbbség van, neki minden nap ellenszélben kell dolgoznia.

Ezzel szemben a tény az, hogy az RTL Klub mellett ott van egy lényegében ugyanakkora TV2, az ATV-vel szemben két hírtévé, valamint az összes állami csatorna, plusz a fideszes önkormányzatok helyi tévéi. A rádiózásban az egyetlen Klubrádión kívül minden rádió, még a zeneiek is a kormánypropaganda híreit közlik. A hetilapok és az országos napilapok eleve csak néhány tízezer emberhez jutnak el, miközben a nagypéldányszámú vidéki és az ingyenes nyomtatott sajtó is a kormány szócsöve, és legföljebb az interneten van valamilyen egyensúly. Hát ekkora ellenszélben kell dolgoznia szegény miniszterelnöknek. De majd tesz róla, hogy ennyi se legyen.