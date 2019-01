"Ez nem pénzkérdés, ahogyan sohasem volt az" - üzente Fucsovics és Babos

Egyre több országban van lehetőségük a játékvezetőknek a labdarúgó-mérkőzéseken a televíziós felvételek megtekintése után módosítani az ítéletükön, de a rendszer még nem működik tökéletesen.

A 2017-es oroszországi Konföderációs Kupa volt az első felnőtt labdarúgótorna, ahol a videóbíró segítségét is igénybe vették, az európai élbajnokságok közül pedig a német volt a leggyorsabb, itt már második éve lehet visszanézni a vitatott szituációkat. Akkor kell videózni, ha a mérkőzés alakulását döntően befolyásoló helyzetben – gól, tizenegyes, piros lap felmutatása – merülnek fel kételyek. A gyakorlat ennél sokkal árnyaltabb, számtalan különös helyzetet okozott már a videóbíró.

A Bundesligában tavaly április 16-án a Mainz-Freiburg találkozón az első félidő hosszabbításában egy beadás után a labda a freiburgi védő, Marc-Oliver Kempf kezére pattant a saját tizenhatosán belül. A játékvezető nem látta az esetet, és lefújta a félidőt. A csapatok az öltözőbe vonultak, miközben a kölni központból a bírónak jelezték, nézze meg újra, mi történt. A játékvezető a felvétel megtekintése után tizenegyest ítélt, a játékosokat az öltözőből hívták vissza a pályára. A büntetőt a hazaiak értékesítették, ezzel nyertek 1-0-ra, a jegyzőkönyvbe a gól időpontjának az első félidő 52. percét írták be. A freiburgiak a találkozó után jelezték, óvhatnának – de nem teszik meg -, hiszen egy játékrész lefújása után már nem lehet semmilyen ítéletet hozni. A Német Labdarúgó-szövetség igazat adott a Freiburgnak, és elnézést kért a történtek miatt, mivel nem volt óvás, az eredmény nem változott.

Olaszországban a tavaly december 9-én rendezett Milan-Torino mérkőzésen a hazaiak játékosának, Zapatának volt már sárga lapja, amikor egy fejpárbaj során a felezővonal közelében megint a kezére pattant a labda. A videózásnak az volt a célja, hogy kiderüljön, szándékos volt-e a vétség, jár-e kiállítás a védőnek. A játékvezető nem látott okot az újabb sárga lap felmutatására.

Angliában ugyan sokáig vonakodtak bevezetni a videobírót, ám a 2019/20-as bajnoki szezonban debütál majd a technológia. Addig is a kupasorozatokban tesztelik. A Tottenham kedden a Chelsea ellen játszott a Ligakupa elődöntőjében, a hazaiak 1-0-ra nyertek Harry Kane büntetőjével, ugyanakkor az angol gólzsák lesről indult. Így a Chelsea kapusa később hiába kaszálta el, a vendégeknek kellett volna szabadrúgást elvégezniük.

„Az angol bírók még nem tudják, hogyan kéne használni a rendszert” – dohogott Maurizio Sarri, a Chelsea trénere a mérkőzést követően. „Egyértelműen les volt, az asszisztens is megállt. Az a baj, hogyha a játékvezető is megállt, és nem követte a támadást, ez pedig a mi védőink számára is egyértelmű jelzés volt, hogy les miatt megállt az akció” – tette hozzá az olasz tréner, aki a csapat meccsanalízisre használt laptopján mutogatta igazát az újságíróknak. Sarri hozzátette, hogy amikor Olaszországban bevezették, kész katasztrófa volt a rendszer. „Most az angolokon a sor, hogy megtanulják, bár az furcsa, hogy a Premier League-ben nem alkalmazzák, a Ligakupában pedig igen.”

Néhány nappal korábban egészen furcsa perceket éltek át a szurkolók és a játékosok is a Burnley–Barnsley FA-kupa-találkozón. A játékvezető büntetőt ítélt a Burnley javára, Matej Vydra már nekifutni készült, hogy elrúgja a labdát, amikor Simon Hooper jelezte, vissza kell nézni az esetet a videobíró segítségével. Ezután megváltozott az ítélet, les miatt szabadrúgást ítélt kifelé.

Spanyolországban is borzolta a kedélyeket a videobíró. A Real Madrid 2-0-ra kikapott a Real Sociedadtól, a blancók pedig azóta is egy büntetőt kérnek számon a rendszeren. Gerónimo Rulli a 79. percben 1-0-ás vezetésnél buktatta Junior Vinicust, a játékvezető továbbot intett, s még fel sem merült benne, hogy esetleg videón utána nézzenek az esetnek.