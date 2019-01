"Az Orbán-kormányban működési zavarok léptek fel"

Évente 8-10 ezer ember korai halálozásához vezet a légszennyezettség Magyarországon - közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) saját és az Egészségügyi Világszervezet számításaira hivatkozva.

Az NNK az állami hírügynökséghez eljuttatott közleményében azt írta: a szálló por magas koncentrációja miatt változatlanul rossz a levegőminőség Északkelet-Magyarországon. A levegőhigiénés index alapján továbbra is veszélyes a levegő minősége Putnokon. Emellett Miskolcon egészségtelen, míg Kazincbarcikán és Sajószentpéteren kifogásolt a levegő minősége. A légszennyezettség rövid távú hatásai mellett számolni kell a hosszú távú következményekkel is. A légzőrendszer, a szív- és érrendszer, az immunrendszer és a központi idegrendszer megfelelő működését is befolyásolja a rossz levegőminőség.