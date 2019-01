Atombizonytalan

A nagy mulatságok kedvelőinek ez minden vágya. A kutyáknak és gazdáiknak feltehetően nem. Van, akinek nem saját kívánsága, nem szabad választása, hogy akar-e egy évig tartó petárdázást és tűzijátékot az ablaka alatt. Kapja, és kész. Mert a sorsa úgy hozta, hogy kiemelt beruházás mellett van a lakása, történetesen Budapesten, a Felvonulási téren, a Dózsa György úton.

Nekik ugyanis mostantól minimum egy évig garantált egész napos petárdázásban, tűzijátékozásban lesz részük. A fővárosi környezetvédelmi hatóságból lett kormányhivatal ugyanis kiadta a zajhatárérték-túllépési engedélyeket a Néprajzi Múzeum és a Magyar Zene Háza építési idejére.

Mert megteheti? Nem, nem tehetné meg, nincs hozzá joga! Megtette? Igen! Miért is ne? Mindkét épület esetében törvénytelenül zajlik az engedélyezési eljárás. Most csak ez a gyakorlat folytatódik. A hatóság megengedte, hogy egy évig, amíg az épületek alapjául szolgáló cölöpöket, a résfalak betonját, az alagsor oldalfalának lőtt beton támasztékát belekalapálják a talajba, az egészségügyi határértéket messze meghaladó zaj legyen a lakásoktól 60-100-200 méterre. Akkora zaj legyen, mint egy - de folyamatosan robbanó - közepes petárda hangja, mintha folyton egy kisebb tűzijátékot hallgatnának, mintha állandósulna egy könnyűzenei koncert.

Lehet tehát 75 decibel, reggel hattól este 10-ig, egy éven át.

Farizeus módon ezt a 15 decibelt 2 részletben kaptuk. Előbb +5 dB jöhet a Néprajzi Múzeum alapjaiból, majd (érdekes módon) a távolabb épülő Magyar Zene Házától is kaphatunk még 10 dB-t. Lehet, hogy a fizika törvényei sem érvényesülnek? Itt minden megtörténhet.

Nem azzal az információval kelünk és fekszünk, hogy egyébként már az eddigi 60 dB is árt az egészségünknek, pedig ez a helyzet. Pláne árt az, hogy a 2017-es mérések szerint az építkezések megkezdése előtt is 65-70 dB volt a megszokott nappali zaj. Ha erre kapunk még 15-öt, az bizony már 75-80 dB. Azaz petárda a fülnek.

Milyen zavart okoz ez a zaj az életünkben? Nyugtalanságot, magas vérnyomást, emésztési zavarokat, hosszú távon álmatlanságot. A tanuló diákoknál és más szellemi munkát végzőknek a figyelem elkalandozhat, nagyon elfáradnak a munkanap végére, sokkal több hibával dolgoznak majd. Agresszívebbek leszünk a buszon, sorban állás közben, akár baráti és családi körben, és senki nem fogja tudni, mi a bajunk. A fülsiketítő zaj a bajunk!

Szilveszterkor a megriadt, fejvesztve menekülő kutyák megfékezésére rengeteg jó tanácsot kaptunk. Na de mit tegyünk a megvadult, véreres szemű emberekkel? Van embermenhely, ahol majd kereshetjük a szeretteinket? Bezárhatja egyik családtag a másikat a garázsba? Vagy osszák be egymás között: ki lakik a garázsban délelőtt, és ki délután? Mit tegyen, akinek nincs garázsa? Kérjen bebocsátást az udvari lakásba? Mint 50 éve, amikor együtt nézték a TV-t a ház lakói? Most majd együtt interneteznek? Vagy kapcsolják maximumra a zenét? Esetleg egyre nagyobb dózisban nyeljük - együtt - a nyugtatókat?

Erre nézvést nem kaptunk útmutatást a hivataltól és a tiszti főorvostól sem, aki pedig szmog esetén nagyon karakán módon rendeli el, hogy maradjunk otthon.

És mi van akkor, ha egy éven túl is tart az építkezés? Mi lesz a Fővárosi Idősek Otthona lakóival a 80 dB hatására, amikor számukra a maximum 45 dB az elviselhető? Mi ez, ingyen eutanázia? Az nem tilos? Vagy nálunk így lesz Svájc?

Azt ugye tudjuk, hogy plusz 10 dB azt jelenti, hogy megduplázódott a hang erőssége? Azt is tudjuk, hogy mind a beton szállítása, mind a cölöpverés kisebb földrengéssel felérő rezgést is okoz a házakban. Ám ha mérésekkel tudjuk igazolni, hogy a túllépési engedélynél is nagyobb a zajterhelés, akkor sincs jogorvoslati lehetőségünk.

Most már azt is tudjuk, hogy többek között ezért nem lett volna szabad ide tömegeket, zajt vonzó épületeket engedélyezni. Azzal is tisztában vagyunk, hogy ha elkészülnek az épületek és a beharangozott két (!) szabadtéri színpad, akkor a zaj állandósul, még az éjszakába is bekúszik.

Annak ellenére történik mindez, hogy a környék lakosságának IS joga van az egészséges környezethez, ugyanúgy, mint a lakásukban, a saját birtokukon belül csöndben, nyugodtan élni, aludni és dolgozni. Mindezt rég megerősítette az alapvető jogok biztosa is. Alaptörvénybe foglalt jogunkról van szó!

És mi a jutalma annak, akinek igaza van? Egész évre szóló tűzijáték (koncert is lehet, ha azt valaki jobban szeretné), reggel hattól este tízig. Hacsak nem hoznak rá törvényt, hogy ne lehessen törvénytelenül engedélyeket kiadni. Hacsak...