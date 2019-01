Hamarosan saját zsebből kell költenie a BKV-nak a CAF-villamosokra

A spanyol cégtől rendelt járműveket három évig a gyártó tartotta karban, de ennek idén vége. A közlekedési vállalat hatalmas mennyiségű alkatrészt készül vásárolni. Lehet, hogy jobban megérte volna hosszabb garanciát kérni.

Tetemes mennyiségű alkatrészt vásárol a BKV a három éve forgalomba helyezett, a spanyol CAF-tól rendelt villamosokhoz, amik az 1-es, a 3-as és a budai fonódó vonalakon járnak - számol be róla a hvg.hu. Az alkatrészvásárlást a közlekedési vállalat több közbeszerzési eljárás keretében bonyolítja. A teljesség igénye nélkül az alábbi alkatrészek beszerzését tervezik:

175 darab kerékabroncs

20 darab áramszedő és 578 darab áramszedő-alkatrész

40 darab akkumulátor és több száz elektronikai alkatrész

Alváz- és forgóváz-elemek: homokszóró-alkatrészek, lengéscsillapítók, pályakotró-elemek

Elektromosrendszer-elemek: utastájékoztatórendszer-elemek, nyomógombok, kamerák, jelzőlámpák, utastéri lámpák

Külső és belső burkolati elemek, ablaküvegek, ülések és üléselemek

184 darab hajtómű és -alkatrész

Fékelemek és -alkatrészek a hidraulikától a sínfékekig

A BKV a portálnak azzal magyarázta a hosszú "bevásárlólistát", hogy a 2015-16-ban beszerzett villamosok garanciája és azzal együtt a gyártói karbantartás 2019. május végén, illetve decemberben lejár, ezért nekik kell átvenniük a villamosok fenntartását a CAF szakembereitől, amihez értelemszerűen alkatrészekre van szükségük. Az első nagyjavításra, felújításra egyébként a szakemberek szerint várhatóan a járművel 5-6 éves korától kezdődően kerülhet majd sor.



A spanyol villamosokat egyébként a BKK anno három év (a szerződés szerint egész pontosan 1096 nap) szállítói karbantartással vette, vagyis az első három évben a CAF szakemberei végzik a karbantartási munkákat, és a BKK/BKV-nak alkatrészekre sem kell (külön) költenie, az üzemben tartáshoz szükséges alkatrész-utánpótlás ugyanis benne van az árban. A BKK persze hosszabb gyártói karbantartással is vehette volna a villamosokat, akkor magasabb lett volna a vételár, cserébe a BKV-nak nem kellene három év után külön alkatrészeket vásárolnia, illetve nem terhelné a saját, a munkaerőhiány miatt már amúgy is túlterhelt karbantartóit. Az eredeti számokkal kalkulálva még két év gyártói karbantartás összesen bő 610 millió forintnyi euróba került volna a 47 darabos flottára. Ez nem csekély összeg, de a teljes beszerzés nagyságrendjében nem is olyan nagy. A hvg.hu emlékeztet, hogy a 4-es és 6-os villamos vonalán közlekedő Combinókat annak idején ötéves garanciával vette a BKK a Siemenstől.



A CAF annak idején éppen a Siemens előtt nyerte el a közbeszerzést olcsóbb ajánlatával. A spanyol gyártó villamosainak vannak tudvalevő konstrukciós hiányosságai, ezek miatt a céget le is pontozták a pályázatban, de végül az alacsony ár és más szempontok miatt mégis megelőzték a Siemenst. Volt egyébként egy harmadik résztvevő is, a Ganz-Skoda, amely még a CAF-nál is kevesebbet kért volna, ám ezt a céget a BKK kizárta az eljárásból, miután az ajánlatukat irreálisan olcsónak titulálta.