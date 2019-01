Áll a bál a Trevi-kútba dobált aprók miatt

„Az oroszokkal együtt ortodox keresztények vagyunk, összeköt minket a történelem” – mondta az épület felépítésének az egyik kezdeményezője.



Vlagyimir Putyinról neveznek el egy templomot a vajdasági Banstolban – írja az Euronews . A cikk szerint az Újvidék közelében fekvő kisvárosban még nem készült el a hagymakupolás épület, de a helyiek máris az orosz elnök templomaként emlegetik, ezzel akarják kifejezni a csodálatukat iránta. Szerbiában rendkívül népszerű Putyin, főként amiatt, hogy ellenzi Koszovó függetlenségét.

„Az oroszokkal együtt ortodox keresztények vagyunk, összeköt minket a történelem. Oroszország mindig Szerbia szövetségese volt, és segítette, ahogyan tudta. A szerbek a vallás miatt mindig az oroszokhoz fordultak támogatásáért. Putyin az új, erős Oroszország jelképe”

– mondta Branko Szimonovics lokálpatrióta, aki kezdeményezte az orosz stílusú templom felépítését.

Feltette a kérdést, hogy ha Putyin képe szerepelhet női alsóneműn, aranyórán vagy mobiltelefonon, miért ne lehetne róla elnevezni egy templomot. A banstoli építkezést több ezer dollárral oroszok is támogatták. Egy helybeli azt mondja: remélik, Putyin eljön, hogy megnézze az épületet, szerinte ez sokat jelentene a kisvárosnak. Szerbia több városában is díszpolgárrá választották Putyint, kávéházakat és szilvapálinkát is elneveztek már róla.