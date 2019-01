Bizonyítási kényszerben a CDU elnöke

Mielőbb eredményeket kell felmutatnia Annegret Kramp-Karrenbauernek, hiszen az év folyamán több komoly megmérettetés is vár a kereszténydemokratákra.

A német kereszténydemokraták első olyan párttanácskozása ért véget hétfőn, amelyet 18 év múltán nem Angela Merkel elnökölt, hanem a decemberben a CDU első emberének megválasztott Annegret Kramp-Karrenbauer. Utóbbit már nem nevezik a sajtóban mini Merkelnek, kezdi megtalálni a saját hangját, amit vasárnap a menekültválság kapcsán hangoztatott. A Welt am Sonntagnak adott interjújában a politikus a német bevándorlási rendszer teljes felülvizsgálatát szorgalmazta. Mennyire tekinthető ez nyílt konfrontációnak a kancellárral szemben? A CDU elnöke gyors eredményeket akar felmutatni, s a leglátványosabban a menekültválság kiaknázásával tehet szert jó pontokra a választók körében. A német sajtó által AKK-nak nevezett politikusnak cselekednie kell, hiszen bár az utóbbi egy hónapban valóban emelkedett a CDU népszerűsége, a 30-32 százalékos támogatottság még mindig elmarad a várakozásoktól. Kramp-Karrenbauer 40 százalékot kíván elérni a következő választáson, s ettől azért még messze van a párt. A 2021-es voksolásig nem tűnik elérhetetlennek ez a célkitűzés, de addig a merkeli hagyományokat kell ötvöznie a változásokra való készséggel. Ebben az évben is már fontos választásokon kell megmérettetnie magát a CDU-nak, így május végén az európai parlamenti voksoláson, majd a brémai voksoláson, ősszel pedig a kereszténydemokraták további sorsát is meghatározó három keletnémet tartományi választáson. A volt NDK területén élő szavazókat különösen aggasztja a bevándorlók témaköre, ezért Kramp-Karrenbauernek a menekültkérdésben tervezett változtatásai elsősorban nekik szólnak. Aktivitását ugyanakkor az is magyarázza, hogy bár megválasztását követően legyőzött ellenfelei – Friedrich Merz és Jens Spahn – kiálltak mellette és egységet demonstráltak, AKK helyzete még nem stabil a párton belül. Kramp-Karrenbauer abba a szakértői csoportba jelölte Merzet, amely a szociális piacgazdaság és a transzatlanti kapcsolatok jövőjével foglalkozik. Emellett szerepet szán volt pártbéli riválisának a CDU új programja kidolgozásában is. Merz tehát, aki éveken át nem foglalkozott politizálással, új feladatköröket kap a párton belül, hívei azonban ezeknél jóval fontosabb szerepet szánnának neki. Akadnak olyan vélemények is, mely szerint a kancellári tisztség is megilletné Merzet egy következő választás után. Legutóbb Günther Oettinger német uniós biztos fogalmazott így. Különösen a CDU gazdasági és konzervatív szárnya véli úgy, hogy a volt elnökjelöltnek döntő szerepet kell kapnia a párton belül. Úgy vélik, a gazdaságpolitikában új impulzusokra van szükség, amit a német gazdaság lelassulása is alátámaszt. Kramp-Karrenbauer szerint azonban semmi értelme sincs most arról beszélni, ki legyen majd a kormány feje, hiszen „van kancellárja Németországnak” Angela Merkel személyében. Most olyan állapotba kell hozni a CDU-t, hogy sikeres választási kampányokat folytathasson – tette hozzá. Maga Merz nem zárkózna el egy fontosabb megbízatástól. Még karácsony előtt a Frankfurter Allgemeine Zeitungban úgy fogalmazott, tett szert elég tapasztalatra a gazdaságban és a politikában ahhoz, hogy egy tárcát irányíthasson. Ugyanakkor tegnap az SWR televíziónak kifejtette, nagyon elégedett az új szerepkörrel és rokonszenvvel tekint minden olyan kezdeményezésre, amelyet Kramp-Karrenbauer eddig tett a gazdaság- és pénzügypolitika terén. AKK viszonozta az udvarias gesztust, a ZDF hétfő reggeli műsorában örömét fejezte ki, hogy Merz segíti a pártot. Kramp-Karrenbauer ügyesen evickélve halad előre, de hosszabb távon minden azon múlik, hogyan szerepel majd a párt a keletnémet tartományi választásokon.