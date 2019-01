A többség szerint az nem válasz, hogy "nem foglalkozom üzleti ügyekkel"

Egy friss felmérés szerint a választók kétharmada nem ért egyet azzal, ahogy a miniszterelnök a környezete meggazdagodását firtató kérdésekre reagált. Még a fideszesek is megosztottak az ügyben.

A múlt csütörtöki Kormányinfón az újságírók többek között arról is kérdezték Orbán Viktort, van-e abban szerepe, hogy mostanra milliárdos lett a veje, Tiborcz István, az apja, Orbán Győző, a szomszédja, Mészáros Lőrinc, valamint több régi barátja is. A miniszterelnök erre, és más vagyonosodást vagy esetleges korrupciót firtató felvetésekre is úgy válaszolt, hogy üzleti ügyekkel nem foglalkozik, ehhez tartja magát. A Ténygyár egyebek mellett ennek a reakciónak a fogadtatását is vizsgálta a Kormányinfóval kapcsolatban végzett gyorskutatásában, amelynek eredményeit a 24.hu ismertette Eszerint az összes válaszadó 49%-a egyáltalán nem ért egyet azzal, hogy a kormányfő ezt válaszolta, és további 17% "inkább nem ért egyet", azaz összesen 66% utasítja el Orbán Viktor "menekülőútját". A válasszal 21% értett egyet, míg 13% nem formált véleményt. Az nem meglepő, hogy a magukat ellenzékinek vallók az elutasítóbbak: körükben 93% nem fogadja el a miniszterelnök válaszát. És nem aratott osztatlan sikert Orbán a saját táborában sem, összesen 39%-nyi kormánypárti szavazó ugyanis szintén elégedetlen volt azzal, hogy így hárította el a kínos kérdést - igaz, 53%-uk számára rendben volt a reakciója.