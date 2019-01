Kipakolt a Fidesz kampánytanácsadója: így lett Sorosból főellenség

Az amerikai-magyar milliárdos elleni uszítókampány egyik ötletgazdája egy svájci lapnak hűvös távolságtartással vázolta fel, hogyan tettek gyűlölködővé egy országot.





Birnbauméknak először a szocialistákat kellett, mint mondja, "lesöpörni az asztalról", és elsősorban a szociális népszavazással hamar rá is állították Orbánékat a 2010-es választás megnyeréséhez vezető pályára. Később azonban már sem az MSZP, sem a Jobbik nem volt elég "jó" főellenségnek, ezért szükség volt valami másra - pontosabban valaki másra. Birnbaum ugyanis megjegyzi, annak idején a szövetségesek sem a nácik ellen harcoltak, hanem Hitler ellen, az amerikaiak sem az Al-Kaidát támadták, hanem Oszama bin Ladent, amiből azt a következtetést vonta le, hogy meg kell találni azt a konkrét személyt, aki ellen uszítani lehet a választókat.

George Birnbaum, a 2017-ben elhunyt Arthur Finkelstein tanítványa és üzlettársa először beszélt arról, hogyan dolgozták ki a Soros György elleni kampányt a Fidesz számára. A kampányguru a svájci Das Magazin lapnak írt cikkében rántotta le a leplet módszereikről, amelyeket a 24.hu is részletesen taglal . Mindez azért is érdekes, mert Orbán Viktor még 2015-ben sajtófőnökén keresztül azt nyilatkozta, sem a Fidesz, sem a kormány nem fizet Finkelsteinnek - nos, Birnbaum írásából kiderül, hogy hivatalosan a Fidesz-közeli Századvég Alapítvány kötött velük egyéves szerződést a 2010-es országgyűlési választások előtt.

A kampány kidolgozásában két fő szempontjuk volt: egyrészt felhasználták azt a narratívát, amelynek a lényege, hogy "Magyarországot folyton támadják", és ehhez tették hozzá a "külföldi finánctőke" motívumát, amitől szintén azt remélték, hogy kiváltja az emberek gyűlöletét. A főellenség terén pedig Soros Györgyre esett a választásuk, aki nem csak irányítja a veszélyes külföldi nagytőkét, de meg is testesíti azt - így lett tehát az amerikai-magyar milliárdos a Magyarországot támadó, és közben a háttérhatalmat irányító tökéletes "főgonosz". A módszer pedig, ahogy azt Birnbaum már-már hátborzongató távolságtartással elemzi, tökéletes volt, hiszen előre tudták, Soros nem reagálhat a vádakra, hiszen "minél inkább visszautasította volna a támadásokat, annál inkább alátámasztotta volna azt az állítást, hogy beleavatkozik a politikába". Nem elég ráadásul, hogy Finkelsteinék "terméke" - ahogy azt látjuk, érezzük - jól működik, még exportálniuk is sikerült: Kolumbiától, Izraelen és Kenyán keresztül Ausztráliáig számos országban bukkantak fel Soros-ellenes hangok. 2017-ben Olaszországban Soros által fizetett menekülthajókról szóló álhírek kezdtek terjedni, 2018-ban pedig Donald Trump amerikai elnök is arról beszélt, hogy Soros által fizetett migránskaravánok tartanak az amerikai határ felé. A kampányra láthatóan büszke Birnbaum a cikkben egyetlen állítást utasít vissza, méghozzá, hogy a kampánynak antiszemita leágazásai is lehetnek, mint írja, eszükbe se jutott, hogy Soros zsidó. Később aztán úgy fogalmaz: "a mi kampányunk senkit nem tett antiszemitává, aki azelőtt nem volt az. Legfeljebb mutattunk nekik egy új áldozatot, más nem történt. Semmit sem csinálnék másképp."