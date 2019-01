Rossz hír az autósoknak: drágábbak lesznek az üzemanyagok

A HCS Experts neve piaci hírek szerint feltűnt a Microsoft-botrányban.

Tavaly augusztus óta végelszámolás alatt van a HCS Experts Kft. – írja a cégnyilvántartás alapján az mfor.hu . A cég Orbán Viktor vejéhez, Tiborcz Istvánhoz köthető. A társaság informatikai nagykereskedelemmel foglalkozott, Tiborcz 2015-ben szállt be tulajdonosként, testvére, Tiborcz Péter pedig ügyvezetőként dolgozott a cégben. Korábban lapunk számolt be arról , hogy piaci hírek szerint a HCS Experts neve is feltűnt a Microsoft-botrányban.