Kétszáz éves freskókat mázoltak hófehérre Orbán Viktor hivatalában

Egyes hírek szerint azért kellett eltüntetni a barokk műalkotásokat, mert a fehér falak jobban sugallják a hőn áhított puritánságot.

Orbán Viktor új munkahelyéről eddig alig jelentek meg belső felvételek. A Karmelita kolostorba költöző Miniszterelnökség épületébe biztonsági előírásokra hivatkozva nem engedtek be fotósokat, helyette csupán a kormányfő személyi sajtósa küldött szét néhány fényképet a médiának. Ezt az elővigyázatosságot látva az ember esetleg azt gyanítaná, vannak olyan részletei is az épületnek, amelyeket valamilyen okból nem szívesen tárnának a nyilvánosság elé. Azt nem tudjuk, ez valóban így van-e, de most kiderült, hogy még ebből a kevés számú, bizonyára alaposan megszűrve napvilágra került fotóból is kisebbfajta botrány kerekedett.Több olvasója is felhívta ugyanis az Index hírportál figyelmét , hogy az egyik tárgyalóval valami nem stimmel. A terem, amely korábban a szerzetesek refektóriumaként, azaz étkezdéjeként szolgált, mennyezete ugyanis korábban egy késő barokk freskóegyüttessel volt díszítve, amiknek a legújabb fotókon semmi nyomuk. A falakat és a mennyezetet nemes egyszerűséggel hófehérre festették. A portál hihetetlennek nevezi, hogy egy olyan felújítás során, ahol csak a belsőépítészre majdnem 4 milliárd forint jut, az egész projekt végösszege pedig 16 milliárd forint körül járhat, tehát ahol tényleg nem számít a pénz, az épület belsejének pont a műemléki szempontból legnagyobb értéke tűnjön el. Arról nem beszélve, hogy a Karmelita komplexum a budapesti világörökség részét alkotja, ezért bármely elemének eltüntetése vagy megváltoztatása sértheti Magyarország nemzetközi szerződésbe foglalt vállalását az érték megőrzésére.A legmegdöbbentőbb talán, hogy az Index forrásai közül többen azt feltételezték, hogy a fehérre festés annak az általános koncepciónak a része volt, hogy a belső térnek, és végső soron az egész miliőnek puritánságot kell sugároznia, ahogy az a hivatalos kommunikációban szerepelt. Ha ez igaz, akkor a kétszáz éves freskók (egész pontosan száraz vakolatra festett szekkók) egy PR-fogásnak estek áldozatul, azért tüntették el őket, nehogy valaki urizálással vádolja a miniszterelnököt.A cikk hozzáteszi, az örökségvédelmi hatóság szakemberei állítólag sokáig ellenezték a lépést, és nekik köszönhető, hogy a freskókat nem végleg tüntették el: teljes restaurálást kaptak, aztán egy üvegszálas vászonréteget tettek rájuk, majd erre került rá a fehér festés. Azaz egyszer talán még helyrehozhatóak lesznek.