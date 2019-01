Már a finomhangolásnál tart a magyar Bocuse d'Or-csapat

A miniszter anélkül rendelte be az MTA valamennyi kutatóközpontjának és független intézetének igazgatóját, hogy szólt volna az akadémia elnökének-állítja a 168 Óra.

A lap forrása a hírrel kapcsolatban arra hívta fel a figyelmet, hogy Palkovics László miniszternek ez az akciója törvénytelen, mivel az akadémiai intézethálózat vezetői az MTA elnökétől, Lovász Lászlótól kapták a kinevezésüket, munkáltatójuk pedig az MTA. Ráadásul a velük kapcsolatos munkáltatói jogokat – a törvényes rend szerint – a szervezet elnöke gyakorolja. Beszédes az is, hogy Palkovics László erről az akciójáról nem értesítette sem az MTA elnökét, sem az elnökségét.

Ebben a határozatban az MTA legfőbb döntéshozó testülete feltétlen támogatásáról biztosította Lovász László elnököt, és arra kérte az innovációs minisztert, hogy az akadémiai kutatóhálózat 2019. első negyedévi költségvetését maradéktalanul bocsássa az MTA rendelkezésére.

Arra már a Népszava hívta fel a figyelmet a napokban, hogy elutasító választ kapott a tárcától az MTA elnöksége arra a levélre, amelyben egyebek mellett azt kérték Palkovicstól, sürgősen intézkedjen a jogszabályoknak megfelelő kutatóhálózati finanszírozás helyreállítása, valamint a kutatások zavartalanságának biztosítása érdekében. Lapunk kérdéseire a tárca úgy reagált: a miniszter továbbra is ahhoz tartja magát, hogy a tárca „az átmeneti időszakban finanszírozza a kutatók bérét, míg a dologi kiadásokat az Akadémia bevételei egy részének átcsoportosításával fedezi”. Csakhogy az MTA elnöksége jogilag teljesen megalapozatlannak tartja, hogy a dologi kiadásokat, így például a kutatómunkához szükséges eszközöket, az infrastruktúrát vagy a kutatóhálózatokban határozatlan idejű kinevezéssel dolgozó közalkalmazottak bérét is a pályázati úton szerzett bevételek átcsoportosításával finanszírozzák. Az MTA-vezetők berendelésével kapcsolatban megkerestük az innovációs tárcát is, hogy a tárcavezető álláspontjuk szerint valóban nem értesítette-e Lovászt, és– ha volt egyáltalán tövényes mód erre – a miniszter milyen jogalappal rendelte be az intézményi vezetőket. Ha érkezik válasz, frissítjük cikkünket.