A MediaMarkt sem kér a 400 túlórából

Elvárásunk a munkavállalókkal szemben továbbra is a törvény által biztosított heti maximum 40 óra munkavégzés – közölte az áruházlánc.

– olvasható az áruházlánc túlóratörvénnyel kapcsolatos állásfoglalásában. Hozzátették, hogy a MediaMarkt minden esetben szigorúan követi a vonatkozó jogszabályi előírásokat a foglalkoztatás terén.



– közölték.

Mint írták, az áruház zavartalan működésének fenntartása érdekében előfordul túlóra, de az eddigi, éves szinten 250 órás túlórakeretet sem minden régióban, munkakörben merítették ki az elmúlt években.



A szakszervezetek kezdettől fogva tiltakoztak a rabszolgatörvény néven híressé vált módosítás ellen, és most úgy tűnik, a cégek sem igazán kívánnak élni az évi 400 órányi túlmunka elrendelésének lehetőségével. A múlt héten például kiderült, hogy a Spar Magyarországnem emelne az érvényes kollektív szerződésben szereplő évi 300 túlórán, és erről megállapodást is aláírtak a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezetével (KASZ). De a többi nagy kereskedelmi üzletlánc is fogékony a KASZ túlórakeret emelését elvető javaslatára. A túlóratörvény ugyanakkor nem is annyira a kereskedelemnek, mint inkább az iparnak – azon belül is az autógyáraknak – jöhet kapóra. Erről itt írtunk bővebben.