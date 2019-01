Győzött Ujhelyi István a médiahatósággal szemben

Az NMHH szerint az is elég volt a kiegyensúlyozott tájékoztatáshoz, hogy az ellenzéki politikus neve elhangzott a TV2-ben a Sargentini-jelentés kapcsán. A bíróság ezt nem így látta.

Kiütéses győzelem – így aposztrofálta Ujhelyi István, az MSZP európai parlamenti politikusa, hogy bírósági döntéssel kényszerítette új eljárásra a Nemzeti Média -és Hírközlési Hatóságot. Az ügy előzménye, hogy Ujhelyi tavaly ősszel közleményt akart megjelentetni a TV2 Tények című műsorában, azután, hogy az Európai Parlament elfogadta a jogállamiság magyarországi helyzetét bíráló Sargentini-jelentést. A Tények – ami paradox módon, „ Orbánt éltetik Európa-szerte” című összeállításban számolt be a történtekről – nem idézte az adás előtt három és fél órával befutó közleményt, és nem szólaltatott meg ellenzéki képviselőket sem, csak a kormánypárt politikusait.

Ujhelyi emiatt eljárást kért az NMHH-tól, ami kurta-furcsa válasszal utasította el a beadványt (a TV2 nem is reagált a megkeresésre): az MSZP-s politikus neve elhangzott az adásban, az is, hogy mire voksolt, a műsor tehát nem sértette meg a kiegyensúlyozott tájékoztatás követelményeit. A bíróság ezt másként látta: mint Ujhelyi és ügyvédje beszámolt róla, megsemmisítették az NMHH határozatát, új eljárás lefolytatására, és 10 ezer forintos illeték megfizetésére is kötelezték őket, amiért a csatorna kicsúszott egy ügyintézési határidőből. A médiahatóságnak így két hete van arra, hogy új eljárást indítson. Ujhelyi győzelemnek, ügyvédje részsikernek értékelte a fejleményeket. Nem tudom, meddig működhet független igazságszolgáltatás Magyarországon, de amíg nem áll fel az orbáni közigazgatási bíróság, ezt százszor is meg kell ismételnünk – mondta Facebook-bejelentésében a szocialista EP-képviselő.