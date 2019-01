Tíz évre kiutasították az országból Ahmed H.-t

„Nemzeti lábakra” állítaná a Szegedi Tudományegyetemet (SZTE) Latorcai Csaba közigazgatási államtitkár és Zakar Péter, az egyetem rektorhelyettese - írta a Délmagyar.

Zakar – aki rektorhelyettesi kinevezése előtt a Csongrád Megyei Közgyűlés fideszes alelnöke volt – egy pénteki kerekasztal-beszélgetésen arról is beszélt: a szocialista Botka László vezette önkormányzat évek óta semmibe veszi az egyetemet. „Mindenképp új városvezetésre van szükségünk. (…) Az államnak, a vallásnak és a városnak egységben kell állnia a sikerhez, de ebből az utóbbi elem hiányzik” – mondta a portál tudósítása szerint. – Megdöbbentő, amit a rektorhelyettes úr állít – nyilatkozta lapunknak Nagy Sándor alpolgármester. Rámutatott: a városvezetés és az egyetem közti együttműködés sikeres. Egyebek mellett az SZTE új klinikáihoz a város biztosította a külső infrastruktúrát, az egyetem új lézerközpontjához is milliárdokért fognak utat építeni. – Ez egy pártpolitikai megnyilvánulás volt, amivel Zakar megmutatta, milyen érdekeket képvisel valójában – mondta. A rektorhelyettes kijelentéseivel kapcsolatban kerestük az egyetemet is, hétfő estig nem reagáltak.