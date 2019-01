Lőfegyverrel a zsebében ment iskolába egy 6 éves gyerek Ohióban

Ma voksol a brit parlament az EU-val kötött megállapodásról. Theresa Maynak nehéz lesz túlélnie a következő napokat.

Minden túlzás nélkül politikai pályafutása legsúlyosabb parlamenti szavazása vár ma este Theresa May-re, amikor az alsóház a Brüsszellel kötött megállapodás sorsáról dönt. A brit miniszterelnök decemberben, szinte az utolsó pillanatban halasztotta el a szavazást. Csak így kerülhette el a biztos vereséget. May Brexit „deal”-jét nem pusztán a konzervatív kormányt támogatásával életben tartó, az ellentmondásos északír rendezés miatt leginkább aggódó Demokratikus Unionista Párt (DUP) tízfős frakciója utasítja el szenvedélyesen, hanem hírek szerint akár száznál is több tory honatya és magától értetődően szinte a teljes ellenzék is. Ha a brit sajtóban megjelent rémhírek nem bizonyulnak álhíreknek, a már eddig is ostromlott Theresa May ellen képviselőtársai egyszerre több összeesküvést is szőnek. Bár látszatra technikai jellegűnek tűnik, végzetesnek bizonyulhat az a terv, hogy megváltoztassák az országgyűlés működésének rendjét, elsőbbséget biztosítva a “mezei” honatyák indítványainak a kormány javaslataival szemben. Ezzel a The Sunday Times értékelése szerint „felborulna az évszázadok óta fennálló egyensúly a végrehajtó és törvényhozó hatalom között. Az új konstrukció lehetővé tenné, hogy a képviselők leállítsák a Brexitet hivatalosan útjára indító 50-es cikkelyen alapuló válási folyamatot, sőt megsemmisítsék a népszavazás eredményét, alkotmányos válságba sodorva a szigetországot” - írta a brit lap. A hatalmi ágazatok egyensúlyának eltolódása, a parlament súlyának növekedése, a Brexit váratlan következményeinek egyike lehet. A világszerte a demokrácia mintaképének tekintett westminsteri parlament egyre kaotikusabbnak tűnő tevékenysége jelentős részben a házelnök, az eredetileg konzervatív, de az utóbbi időben látszólag a Munkáspárt felé húzó John Bercow engedékenységének következménye. Az öntörvényű parlamenti elnök, aki nem is leplezi, hogy az uniós tagság megőrzésének híve, a múlt héten elősegített egy szavazást, melynek eredményeként Theresa May-nek a Brexit-deal leszavazását követően három parlamenti munkanapon belül, azaz jövő hétfőn be kell terjesztenie módosított kilépési tervét. May egyébként tegnap Stoke-on-Trentben, egy inkább Brexit-párti közösségben tegnap úgy nyilatkozott, ha a parlament leszavazza a megállapodást, nagyobb esélyt lát arra, hogy az ország marad az EU-ban, mint a „no dealre”. Még mielőtt a várva várt “érdemi” szavazásra sor kerülhet, az alsóház több módosító indítványról dönt. A legfontosabbnak az egyik legbefolyásosabb munkáspárti honatya, Hilary Benn javaslata bizonyulhat. A pártokon átívelő támogatást élvező előterjesztés mind a kormány Brexit-megegyezését, mind a “no-deal” Brexitet elveti. Többségi támogatottsága esetén a brüsszeli egyezményről szóló voks igazából okafogyottá válna. Amennyiben sor kerül a a megállapodásról szóló véleménynyilvánításra és Theresa May veresége nem tűnik annyira súlyosnak, azaz száznál kevesebb konzervatív képviselő halad át a nem szavazatot jelentő folyosón, - a kormányfő újabb engedményekért folyamodhat az Európai Unió Bizottságához, annak minden korábbi ellenkezése ellenére. A széles körben emlegetett B-tervek között a Brexit korábban említett felfüggesztése mellett szerepel a március 29-i kilépési határidő meghosszabbítása, de a brit gazdaság, sőt a mindennapi élet szempontjából egyelőre katasztrofálisnak tűnő “no-deal”, az EU-ból való rendezetlen kizuhanás, sőt a népszavazás megismétlése is. A kilépési csomag várt elutasítása lépéskényszerbe hozza Jeremy Corbynt, a Munkáspárt vezetőjét, aki friss nyilatkozataiban egyértelműsítette, hogy “hamarosan”, akár napokon belül bizalmatlansági indítványt nyújt be a kormánnyal szemben. Ha az ellenzék álma, a legutóbbi idő előtti parlamenti választás után nem egészen két évvel megismételt voks megvalósul és Corbyn költözhetne be a Downing Street 10.-be, időt kérne Brüsszeltől egy elfogadhatóbbnak látszó rendezés kidolgozására.

Nyugtatják a kormányfőt Manfred Weber, a konzervatív Európai Néppárt (EPP) listavezetője arra kérte a brit parlament képviselőit, fogadják el a megállapodást. Jean-Claude Juncker bizottsági elnök és Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke a brit kormányfőnek és a képviselőknek írt levelükben kifejtették, az ír–északír hatát átjárhatóságát biztosítani hivatott vészmegoldás, a „backstop” aktiválása csak a legvégső esetben várható, és akkor is csak addig lenne hatályos, amíg feltétlenül szükséges. Mint a Guardian írta, az Európai Bizottság nem számít arra, hogy a tervezett időpontig, március 29-ig megvalósul a Brexit.