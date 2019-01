Egy Facebook-poszt miatt 100 ezer forintra büntették a Momentum szombathelyi elnökét

A kimutatás szerint legjobban összességében a kormánypártok és a Jobbik alkalmazottai jártak.



Adatigényléssel fordult az Országgyűlés Hivatalához a Transparency International Magyarország, hogy kiderüljön, mennyit keresnek a májusban megalakult parlament képviselőinek és képviselőcsoportjainak alkalmazottai. Kaptak is választ: 1514 alkalmazott május-novemberi bruttó bérét tartalmazó listát küldött a hivatal, írja a hvg.hu

Jól megfizetett túlórák a Fidesznél

A Fidesz képviselőinek munkatársainak az egyhavi próbaidő leteltekor jellemzően 25-30 százaléknyi béremelés jár, de sokaknak később is nagyot ugrott fizetése, nem ritkán az addigi összeg duplájára. Akad több olyan, májusban még 183 ezer forinttal kezdő dolgozó, aki szeptember óta 490 ezer forintot keres, de több, induláskor 343 ezer forintért felvett munkatárs kezdőbére is havi 860 ezer forintra nőtt augusztus óta.



Nem lehetett oka a panaszra a frakciót segítő 132 alkalmazottnak sem. Bár az ő körükben ritkább és kisebb mértékű volt a béremelés, náluk a kezdőfizetések sem számítottak rossznak: kevés kivételtől eltekintve minden munkatárs legalább 350 ezer forintot keresett, de sok a 400, az 500, sőt a 600 ezer forint feletti fizetés is.



A rekordernek a 385 ezer forintos májusi bére októberre már 1,2 millióra nőtt.

Az emeléseket a Fidesz-frakció sajtófőnökének magyarázata szerint az országgyűlési törvény augusztus 1-jével életbe lépő módosítása tette lehetővé. Ez az, ami a képviselői alapilletményt is megnövelte 747 ezer forintról 891 ezer, két bizottsági tagsággal pedig 897 ezerről 1,782 millió forintra, és az ehhez kötött egyéb juttatások, például a lakás- és irodabérlés, valamint az alkalmazotti költségtérítés keretösszegét is – jócskán megnövelte.



A fideszes alkalmazottaknak rengeteget fizettek ki továbbá túlmunkára hivatkozva - például 202 helyett 947 ezret, 76 ezer helyett 720-at. "Amennyiben szükséges és ezt a munkavállaló is szeretné, a módosított munka törvénykönyvében foglaltakat betartva lehetőséget biztosítunk az önként vállalt túlmunkára" - nyilatkozta ezzel kapcsolatban a Fidesz frakció sajtófőnöke a portálnak. Milliós fizetés jár továbbá azoknak is, akik "stratégiai szempontból jelentős koordinációt is magában foglaló feladatkört" látnak el.



Gáláns karácsonyi jutalmak a KDNP-nél

Létszámához képest kiemelkedően gálánsnak tűnik a munkatársaival a KDNP frakciója is, amely 11 dolgozójának fizet vállalkozási szerződés alapján havi 100-820 ezer forintot, hét további munkatársnak pedig megbízási szerződés alapján utaltak novemberben 600-800 ezer, egyvalakinek pedig megbízási keretszerződéssel 1,98 millió forintot. Nem járt rosszul a képviselőcsoport munkaszerződéssel dolgozó 16 segítője sem: ők alapból is magasnak mondható – 420–750 ezer forintos – béreiknek több mint dupláját kaphatták novemberre: 480 ezres fizetés helyett például 1 millió, a 650 ezres helyett 1,3 millió, a 710 ezres helyett 1,46 millió, egy 750 ezres helyett pedig 1,85 millió forintot. A frakció hivatalvezetőjétől úgy tudja a portál, a novemberi fizetések egyszeri karácsonyi jutalmak miatt kimagaslóak.



Milliós jutalmak a Jobbiknál

A jobbikos frakció munkáját segítők körében gyakori a havi 50 ezres plusz-mínusz ingadozás. Bár előfordult dinamikus növekmény is, például annál a májusban még 458 ezer forintos bérű alkalmazottnál, akinek novemberben már 1,712 millió forint járt, vagy a parlament alakulásakor 160 ezret kereső kollégájánál, aki ezt novemberre 1,1 millió forintra tornázta fel.

A frakciót segítő munkatársak adatait böngészve olyan kiugrások is akadtak, mint például 300 ezer – egymillió – 360 ezer forintos ciklusok egyes alkalmazottaknál. Volt olyan is, akinek 535 ezer és 1,294 millió forint között ugrált a fizetése, más pedig a kezdő hónapokban 1,3 illetve 2 millió forintot keresett, majd szeptembertől 800 ezer forint körülire esett a bére.



Gyöngyösi Márton frakcióvezető jutalmakkal magyarázta az időszakos kilengéseket.

A többi ellenzéki képviselőcsoportról összességében elmondható, hogy a kormánypárti frakciókénál és a Jobbikánál jóval visszafogottabban fizetik munkatársaikat és béremeléssel vagy jutalomfizetéssel sem igen kényeztetik őket. Ez utóbbi alól kivétel a Párbeszéd, amely hét, eredendően sem alacsony 420-680 ezer forintos fizetésű alkalmazottjának fizetett plusz egy havi bért novemberben, és az MSZP frakció, amely szintén egy havi többletet utalt a karácsony előtti hónapra – bár ez utóbbi okát csak gyanítjuk, mert Tóth Bertalan frakcióvezetőt nem értük el.