Cseh uralom Kassán

Spartacus-felkelés: ágyúharcokkal foglalták vissza a rendőrpalotát

A berlini harcot, amely kerek egy hétig tartott és Eichhorn rendőrfőnök fölmentése miatt tört ki, befejezettnek lehet tekinteni. A kormány fölmentette Eichhorn rendőrfőnököt azért, mert a Spartacus-csoport embereinek tevékenységét támogatta a kormánnyal szemben.

A spartacusok ragaszkodtak Eichhornhoz és nagy tüntetésekkel követelték a rendőrfőnök visszahelyezését és a kormány távozását. Fegyveresen támadták meg az újságokat, köztük a Vorwärtset és el is foglalták. Számos középületet is elfoglaltak.

A spartacusok ellen a kormány is fegyveres erővel lépett föl, a középületeket egymás után foglalták vissza a kormánycsapatok. Különösen borzalmas harcok folytak a Vorwärtsért és a rendőrpalotáért. A szocialista többségi kormány leverte a spartacus-kisebbséget, amely terrorral akarta a maga véleményét a többségre erőszakolni. Berlinben, amint onnan jelentik, már nyugalom van.

A birodalom különböző részeiben azonban még harcolnak a spartacusok. De kérdés, hogy a berlini harc megszűnte után folytatják-e a küzdelmet, amely teljesen céltalan és oktalan. A független szocialisták, akik pedig a spartacusokhoz húznak, már belátják ezt.

Lapjukban, a Freiheitban nem fegyverkezésre, hanem a testvérharc meg-szüntetésére és a szocializmus védelmére hívják föl a munkásokat. Szükségesnek látja a lap továbbá olyan átmeneti kormány alakítását, amelyben valamennyi szocialista párt képviselve van. Nincs kizárva, hogy ezen az alapon meg tudnak majd egyezni. A proletárság érdeke azt kívánja, hogy együtt és nem egymás ellen dolgozzanak.

Ágyúharcokkal foglalták vissza a rendőrpalotát

A rendőrfőnökségi palota visszafoglalása elé nagy aggodalommal néztek, mert az ott befészkelt Spartacus-csapat valósággal művészi módon szervezte meg az ellentállást. A roham előkészületeit a kormány tapasztalt frontvezérekre bízta. Vasárnap éjjel 1 órakor a környező utcákat nagy csapattömegek szállták meg, amelyek tábori módon voltak fölszerelve. Az előkészületeket körültekintéssel kellett megtenni, mert a palotában lévő spartacusok gépfegyvereken kívül két 7.5 centiméteres ágyúval is rendelkeztek, amelyeket Eichhorn múlt hónap 24-én a császári kastélyban lefoglalt.

A roham előkészítése végett 1 óra 15 perckor kezdték meg a tüzelést a rendőrpalota ellen. Valóságos golyózáport zúdítottak rá, amelyet a bennlévők nem hagytak viszonzatlanul. Másfél óra múlva a rendőrpalotában lévők tüzelése gyöngült, mire a kormánycsapatok revolver ágyúval kezdtek dolgozni. Reggel %6 órakor a kormánycsapatok négy mozsarai állítottak föl és egyik lövést a másik után adták le a főbejárat kapujára, amelyet egy óra múlva össze is romboltak.

A tüzérség 55 lövést adott le. Amikor a rendőrpalotából már nem történtek lövések, kézigránátokkal ellátott, 30—30 emberből álló csoportok a földalatti vasút mélyedésében, amelyből a villamosáramot előzőleg kikapcsolták, előredolgozták magukat és végül hangos Hurrá-kiáltással benyomultak az épületbe, itt a Spartacus-pártiak fölemelt kézzel jöttek eléjük.

Mintegy 300 spartacust elfogtak, közöttük fővezérüket, Braunt is. A rendőrpalota nem szenvedett annyit, mint a Vorwärts. A spartacusoknak itt 12 halottjuk és 30 sebesültjük volt. Eichhorn rendőrfőnök nincsen közöttük, de nem is valószínű, hogy megszökött.

Népszava 1919. január 14.