Kiállításról lophattak el egy festményt Székesfehérváron

Európa-szerte a 2500-at is meghaladhatja a megkárosított emberek száma.

Csak Magyarországon 11 millió forinttal károsíthatott meg vásárlókat egy angliai székhelyre bejelentett webáruház, ám a károsultak szerint a cég ennél jóval több pénzt csalhatott ki az emberektől. Európa-szerte a 2500-at is meghaladhatja az átvert emberek száma – hangzott el az ATV híradójában . A csatornának egy nő elmondta, hogy december elsején egy webshopból rendelt meg egy szárítógépet, ami még mindig nem érkezett meg. Az asszony már a regisztrációhoz nyitott fiókjába sem tud belépni a webshopban.

„Többször próbálkoztam, ez nem sikerült, ez kezdett gyanússá válni. Majd pénteken, amikor ki kellett volna szállítani, megnéztem a fórumban a véleményeket, és láttam, hogy nagyon sokan jártak ugyanígy”

– tette hozzá a nő.

A webshop károsultjai azóta egy Facebook-csoportot is létre hoztak, ahol folyamatosan emelkedik a tagok száma. A tavaly novemberben, röviddel a Black Friday előtt bejegyzett cég az ATV szerint csak a magyar vásárlóitól 11 millió forintot szedett be. A weboldalon ugyanis nyomatékosították, hogy a megrendelt termékekért előre kell átutalni a vételárat. A cég székhelyszolgáltatója a jelzések miatt korábban már próbált érdeklődni a webshopnál, ahonnan kapott is válaszul egy kijelentést, mely szerint a cég visszautalta a befizetett pénzt az elégedetlen ügyfeleknek. A rendőrség közben az ATV Híradónak azt írta, hogy több sértett feljelentése alapján a 13. kerületi kapitányság már nyomoz az ügyben. A cég után Horvátországban is nyomoznak.