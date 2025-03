A gyűjteményépítő

A művészet sosem egy ecsetvonással kezdődött és a keretezéssel végződött a történelemben. Az alkotások bemutatását és értékesítését is keretezni kell, és érdemes a művek születését is színesen lefesteni. Mindez hozzátartozik a művészek reputációjához, ezért retorikakurzust is tart nekik Tóth Pál Sándor. A független gyűjteménykezelő azon kevesek egyike a műtárgypiacon – a hazain talán egyedülálló –, akik a kortárs műveket adatbázisba rendszerezik. Esztétaként végzett, de szereti megfogni a festményeket, miután őt is képesek erősen megfogni azok.