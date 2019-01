Költségvetési csalás ügyében indult eljárás Pécsvárad polgármestere ellen

A Szekszárdi Törvényszék szerint egy gazdasági társaság jogtalanul igényelt és hívott le európai uniós és állami támogatásokat, 714 millió forint vagyoni hátrányt okozva a költségvetésnek. A csalásban Zádori János bűnsegédként vehetett részt.

Különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás ügyében indult eljárás Pécsvárad független polgármestere ellen kedden a Szekszárdi Törvényszéken - adta hírül az MTI. A törvényszék közölte: egy gazdasági társaság jogtalanul igényelt és hívott le európai uniós és állami támogatásokat egy sellyei tojótyúktelep beruházására. A cég ezzel 714 millió forint vagyoni hátrányt okozott a költségvetésnek. A Baranya Megyei Főügyészség hét embert vádol különböző bűncselekményekkel; a több mint 700 millió forintos csalásban a vád szerint az elsőrendű vádlott, Zádori János pécsváradi független polgármester bűnsegédként vett részt.



A tényállás szerint a másodrendű vádlott által képviselt MG Sziget Kft. 2012-ben és 2013-ban mintegy másfél milliárd forint támogatást nyert el az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alaptól. A baromfitelepen a pályázatban feltüntetett technológia helyett olcsóbbat építettek be, így megtévesztve a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalt (MVH), azaz túlárazták a beruházást. Zádori János és az ügy hatodrendű vádlottja ehhez számlák kiállításával, szerződésekkel segítséget nyújtott. Az MVH polgári jogi igényt is előterjesztett az elkövetési értékre.



A polgármestert, aki 2014 óta vezeti a 4000 lakosú Baranya megyei kisvárost, azzal is vádolják, hogy az általa képviselt cég nevében 37 millió forintos fiktív szerződést kötött az ötödrendű vádlott által képviselt céggel a baromfiistállókban végzendő munkára. A valótlan számlákkal több mint tízmillió forint hátrányt okoztak a költségvetésnek.



A keddi előkészítő ülésen az ügyész Zádori Jánosra négy év börtön- és jelentős pénzbüntetés, a másodrendű vádlottra négy és fél év börtönbüntetés kiszabását indítványozta. Az ülésen megjelent hat vádlott mindegyike tagadta bűnösségét, így a törvényszék március 5-én megkezdi az ügy tárgyalását.