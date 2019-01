A fideszes városvezetők együttműködnek „Soros ügynökeivel”

Több tárgyból is bukásra áll, sokat lóg - kürtölik világgá a Fideszhez lojális médiumok. A gimnazista lány cáfol és jogi lépéseket tenne.

Aki azt hitte, ezzel vége a diáktüntető elleni kormányoldali offenzívának, nagyot tévedett, az igazi úthenger ugyanis úgy fest, csak most indul be. Elsőként a Ripost számolt be arról, hogy Nagy Blanka, akinek a nevét a cikkben a "Mocskos" jelzővel egészítették ki, több tárgyból is bukásra áll, ráadásul sokat is lóg az iskolából, így már az is kétséges, hogy le tud-e érettségizni. A cikket a Lokáltól az Origón át a Figyelőig több, kormánykritikussággal nem vádolható médium is átvette, sőt egyesek ki is egészítették 1-2 saját gondolattal. Az Origo szerint például az, hogy a lány több tárgyból bukásra áll, megmagyarázza, hogy az elhíresült beszédének utolsó mondatában megalkotta a "véglezárásként" szót - írta a cikk szerzője, aki nyilván életében még soha egyetlen hibás kifejezést sem használt élőszóban...A támadássorozatra Nagy Blanka a hvg.hu-n reagált . Mint mondta, az, hogy több tárgyból is egyesre áll, "rettenetesen meglepő tény, magam sem tudtam róla", majd hozzátette,