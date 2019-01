Elképesztő részletek derültek ki a thaiföldi gyerekek barlangi mentéséről

Egészen más megvilágításba helyezte a tavaly nyári történetet egy most megjelent könyv.

2018. június 23. és július 10. között kis túlzással egy világ szurkolt annak a thaiföldi gyerekfocicsapatnak, amelynek 12 tagja edzőjükkel együtt egy barlangban rekedt, távol annak bejáratától. Tizennyolc nap után végül mentőbúvárok segítségével jutottak ki a szűk, iszapos vízzel teli járatokból. A mentést irányítók akkor azt kommunikálták, a fiúkat megtanították merülni, és két búvár szoros kíséretében úsztak ki a fogságból. Egy most megjelent könyv, amelyet több angolszász oldal szemléz, egészen más megvilágításba helyezi a történeket - számol be róla az Index.Liam Cochrane, az ABC Australia délkelet-ázsiai tudósítója, a The Cave, azaz A barlang című könyvben feltárja, a fiúk erős nyugtató- és altató gyógyszereket kaptak, majd arccal lefelé vitték őket a víz alatt, a kezüket pedig a hátuk mögött összebilincselték, nehogy ijedtükben leszedjék magukról az odaerősített oxigénmaszkot, ha esetleg útközben magukhoz térnek. A szerző szerint erre azért volt szükség, mert az úszni nem tudó fiataloknak máshogy esélyük sem lett volna kijutni a barlangból, ahol a mentés korai fázisában egy búvár is életét vesztette.A gyerekeknek állítólag előre őszintén elmondtak mindent, de egyikük sem pánikolt. Úgy voltak vele, mindegy hogyan, de jussanak ki. Mindegyiküknél volt egy nehéz pillanat: amikor az elaltatott gyerekeket levitték a víz alá, mindegyikük légzése 30 másodpercre abbamaradt. A történet egy különösen izgalmas szála pedig, hogy a gyerekeket elaltató orvos és munkatársa a könyvben leírtak szerint diplomáciai mentességet kértek a thai kormánytól, hogy ha az igyekezet ellenére mégis meghal valaki, ne kelljen kitenniük magukat a thai igazságszolgáltatásnak.A mentőcsapatok végül, mint ismert, mind a tizenhárom bajbajutottat kijuttatták: az első nap négy, a következő nap is négy, végül az utolsó napon öt embert hoztak ki a most napvilágra került módon.