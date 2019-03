Ötös lottó – Megvannak a nyerőszámok

Az elkövető az eddigi információk szerint Romániában és Magyarországon is megfordult.

A Terrorelhárítási Központ szombaton közölte az MTI-vel, hogy együttműködik az előző napi új-zélandi terrorcselekmény elkövetőjével kapcsolatos vizsgálatokban az érintett országok partner szolgálataival Brenton Tarrant magyarországi utazási és tartózkodási körülményeinek teljes körű feltárása érdekében – írja a hirado.hu . A 49 halálos áldozattal és csaknem ugyanennyi sebesülttel járó merényleteket két mecset ellen hajtotta végre a magát bevándorlásellenesnek és rasszistának nevező 28 éves ausztrál férfi, aki ellen már vádat is emeltek a christchurch-i körzeti bíróságon tömeggyilkosság miatt. A bolgár hatóságok pénteken közölték, hogy vizsgálatot indítottak Brenton Tarrant ügyében. A férfi tavaly novemberben turistaként járt Bulgáriában, de az eddigi információk szerint Romániában és Magyarországon is megfordult. Szombaton Reccep Tayyip Erdogan török államfő is bejelentette, hogy az ottani hatóságok is vizsgálódnak az ügyben. A TRT török közszolgálati televízió szerint Tarrant 2016-ban kétszer is járt Törökországban. Ugyancsak szombaton a horvát belügyminisztérium is közölte, hogy az elkövető Horvátországban is megfordult, 2016 év végén, 2017 elején. A Hina horvát hírügynökség szerint Szerbiában és Bosznia-Hercegovinában is megfordult.