A hitelminősítőkhöz hasonlóan mérné a jogállamiságot Weber - az uniós pénzeket is ehhez kötné

Szlovákia demokrácia leckét ad a régiónak. Az államfőválasztáson két igazi demokrata került az élre.

Ötödjére választott közvetlenül államfőt Szlovákia, 1999-ig a parlament döntött az elnök személyéről. A szombati első fordulóban a liberális Progresszív Szlovákia jelöltje, Zuzana Caputova került az élre a szavazatok 40,57 százalékával, aki a két hét múlva esedékes második fordulóban a szociáldemokrata Smer jelöltjével, az Európai Bizottság alelnökével, a 18,66 százalékot elérő Maros Sefcoviccsal fog megméretkezni. Ez egyben a legnagyobb arány, amit szlovák elnökjelölt elért, s azt sugallja, aligha hoz változást a második forduló. Caputova ugyanis minden megyét megnyert, a városokban tarolt, Pozsonyban 60 százalék fölött teljesített. Igaz, hogy 2014-ben Robert Fico is megnyerte az első fordulót, a másodikban viszont alulmaradt a független Andrej Kiskával szemben, amikor Kiska 59,38, Fico pedig 40,61 százalékot ért el. A mostani állás igen sok mindent jelez. Mindenekelőtt azt, hogy a szlovákok kiábrándultak ugyan a politikából, de a legutóbbi választáson parlamenti erővé vált populistákból is, megtörték a nyíltan neonáci Marian Kotleba szárnyalását is. Ha az ő illetve, ugyancsak keményvonalasnak számító független jelölt, Stefan Harabin főbíró eredményét összeadjuk, akkor sem éri el a kritikus szintet, kevesebb, mint a lakosság egynegyede szavazott rájuk. Bugár Béla 3,1 százaléka egyértelműen azt jelzi, hogy a felvidéki magyar lakosság is hitt Caputovában – több magyarlakta járásban is nyert a jogásznő, és sok helyen második lett Bugár mögött -, az ő nyitottsága lehetővé tette, hogy nyugodt szívvel tudjanak az esélyesre szavazni, nem kényszerültek az etnikai keretek között mozogni. 2014-ben az MKP magyar jelöltje 5,1 százalékot kapott, de akkor sem Fico, sem Kiska nem nyitott a magyarok felé. Az is kétségtelen, hogy sem a szlovák politikai osztály hitelvesztése, sem az irányváltás nem ezzel a választással kezdődött. Kiska győzelme is ezt jelezte, a Fico-kormány tavalyi megbuktatása, valamint a tavaly őszi pozsonyi polgármester választás is, amikor már az alig egy éves Progresszív Szlovákia párt jelöltje győzni tudott a fővárosban. A változáshoz nyilván nagymértékben hozzájárul a tragikus újságíró gyilkosság, de az is, hogy a szlovák politikát évtizedek óta uraló Fico erőszakmentesen visszalépett. Fico megszelídítésében kétségtelenül szerepet játszott, hogy első kormányzása idején, amikor a szélsőséges nacionalista Jan Slotával koalícióra lépett, saját európai pártcsaládja felfüggesztette a Smer tagságát. A szlovák vezér mindent megtett, hogy visszakerüljön és bár kacérkodott a határokkal, soha többé nem lépte azt át látványosan. A liberális, demokratikus ellenzék szlovákiai térhódítása ugyanakkor nem csak azt jelzi, hogy a társadalom kezdi kinőni a demokrácia gyermekbetegségeit, hanem azt is, hogy a jogállamiság intézményeibe vetett bizalom is helyreállítható.

Eredmények százalékban Zuzana Caputová 40,57 Maros Sefcovic 18,66 Stefan Harabin 14,34 Marian Kotleba 10,39 Frantisek Miklosko 5,72 Bugár Béla 3,1 Milan Krajniak 2,77 Eduard Chmelár 2,74 Öt jelölt nem érte el az 1 százalékot.