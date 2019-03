Király Gábor: már nem versenyzek senkivel

Miközben az FTC tovább robog a bajnoki cím felé, Király Gáborral olyan dolog történt a labdarúgó NB I-ben, amelyre a több mint két évtizede íródó pályafutása során még nem volt példa: kiállították.

Ziccert és büntetőt is hárított, a mezőny egyik legjobbja volt a Haladás kapuját védő Király szombaton a Ferencváros otthonában – egészen a 70. percig. Akkor 0-0-s állásnál Lovrencsics Gergő betalált, s miközben a listavezető játékosai a fontos, s legalább olyan remek találatot ünnepelték, a reklamáló 42 éves kapuvédő másodpercek alatt két sárga lapot is kapott, azaz kénytelen volt idő előtt elhagyni a pályát. Az utóbbi 22 évben minden klub és nemzeti színekben lejátszott párharcot összeadva közel 800 mérkőzés után először.

„Leshelyzet előzte meg Lovrencsics Gergő találatát, ezt próbáltam elmagyarázni a játékvezetőnek. Nem káromkodtam, nem szitkozódtam, csupán többször jeleztem, hogy szerintem les volt. Ha nincs az a gól, akár másképpen is alakulhatott volna a mérkőzés” – kezdte a lefújás után a Népszava kérdéseire is válaszoló Király Gábor.

Mivel később a Királyt váltó Rózsa Dániel is kapott egy gólt, a Haladás 2-0-ra kikapott az egyébként is több vitatható ítéletet hozó mérkőzésen. Hosszasan lehetne elmélkedni azon, hogy jogosan jutott-e büntetőhöz az FTC a 27. percben, mint ahogy azon is, hogy Davide Lanzafame ollózós gólja vajon tényleg leshelyzetben született-e az első játékrészben – utólag persze felesleges, a tizenegyest Varga Roland végül nem váltotta gólra (vagy ha úgy tetszik: Király hárította), Lanzafame találatát pedig érvénytelenítette Karakó Ferenc.

A másik érdekes, már a bajnokin is túlmutató kérdés Király Gábor megítélése.

A nemzetközi karrierjének befejezését követően 2015 óta Szombathelyen védő, nevelőklubjával 2019 nyaráig érvényes szerződéssel rendelkező kapussal kapcsolatban ebben az idényben szinte minden hiba után, már-már heti rendszerességgel felveti valaki, hogy illene visszavonulnia. Magát az érintettet kérdeztük: meghallja ezeket a véleményeket, döntött már a folytatásról?

„Nem olvasom az újságokat, szemtől szembe pedig senki nem mond nekem ilyet – folytatta a lapunknak nyilatkozó Király Gábor. – Eddig sem törődtem az ilyen véleményekkel, pedig sokan ezelőtt 15-20 évvel is biztos jó tanácsokkal láttak el. Jól érzem magam Szombathelyen. Amikor négy éve hazajöttem, az volt a célom, hogy a Haladásban védhessek, a mostani pedig már a negyedik szezon azóta. Ennyi mérkőzéssel a hátam mögött szerintem mindent átéltem már, sok újdonságot nem tudnak mutatni, habár szombatig kiállítva még nem voltam. Hogy eldöntöttem-e már, hogy meddig játszom? Eddig is tudatosan építettem a karrieremet, így ezt sem most vagy 1-2 éve döntöttem el. Amikor eljön a megfelelő ideje, bejelentem, hogy folytatom-e.”

Bármilyen szerepben is folytatja a nyártól Király Gábor, vannak dolgok, amelyeket senki nem vehet el tőle: ilyen az a 108 válogatott dresszben lejátszott mérkőzése, amellyel pillanatnyilag rekorder. Kérdés, hogy meddig, a jelenleg 98 címeres mezben lejátszott meccsnél tartó Dzsudzsák Balázs ugyanis – ha a nemzeti csapat összes idei párharcán szóhoz jut – novemberben utolérheti.

„A rekordok azért vannak, hogy megdöntsék őket – felelte felvetésünkre egy félmosoly kíséretében Király. – Az én erőmből 108 mérkőzésre futotta. Hamarosan 43 éves leszek, nem versenyzek senkivel, de továbbra is szeretném kihozni magamból a maximumot.”