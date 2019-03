Piszkos kampány Izraelben

Szivárogtatás, pletykák, vádaskodás, személyeskedés és szex: semmitől nem riadnak vissza a pártok, hogy befeketítsék egymást.

Gőzerővel dübörög a kampány Izraelben bő három héttel az előrehozott parlamenti választások előtt, és bizony a felek néha a piszkos módszerektől sem riadnak vissza. Gyorsan meg kellett tapasztalnia az egykori vezérkari főnök Beni Gantznak is, hogy a politikában olykor legalább olyan kemény támadásokra számíthat, mint a harcmezőn. Benjamin Netanjahu jelenlegi kormányfő legfőbb kihívójára ugyanis valóságos össztűz zúdul. Legutóbb például „kiszivárgott”, hogy privát telefonját iráni hekkerek törhették fel, és a rajta tárolt adatokat megszerezhették. Médiaértesülések szerint a készüléken semmiféle érzékeny adatot nem tárolt, Gantz pedig „politikai pletykának” minősítette az egész ügyet, ám a háttérben azonnal elindultak a rosszindulatú találgatások állítólagos szexvideókról és a zsarolhatóságról. Effajta kényes információk persze nem látnak napvilágot maguktól, így másik részről azonnal felmerült a gyanú, hogy maga a kormányfő szivárogtatott, hogy befeketítse ellenfelét, amint viszont Netanjahu tagadott hevesen. Abban egyébként nincs semmi meglepő, hogy izraeli vezetők ilyen támadások célkeresztjében állnak, egy másik jelentés szerint a korábbi miniszterelnök Ehud Barak telefonját és számítógépét is feltörhették külföldi hekkerek, az adatokat pedig aztán Iránnak adták el. Ha igazak is a hírek, ennyi katonai tapasztalattal a hátuk mögött valószínűtlen, hogy privát készülékeiken érzékeny információkat tároltak volna, és magánemberként nehezen is védhették volna ki a hekkelést. A módszer egyébként ismerős lehet: már például Donald Trump elnökjelöltsége idején is szárnyra kaptak olyan soha nem bizonyított pletykák, amelyek szerint az oroszoknak felvételük van arról, ahogy az (azóta) amerikai elnök Moszkvában egy ágyból nézi, ahogy prostituáltak lepisilik egymást. A szex egyébként is a piszkos kampányok hálás témája. Nem véletlen, hogy nem sokkal azután, hogy Ganz népszerűsége emelkedni kezdett, felbukkant a múltból egy egykori iskolatárs, aki Facebookján azzal vádolta a politikust, hogy a középiskolában szexuálisan zaklatta. A Nava Jacobs nevű hölgy 40 év távlatából semmivel nem tudta bizonyítani állításait, Ganz persze tagadta a vádakat, és pert indított mind a nő, mind a hírt kritika nélkül közlő egyik csatorna ellen. A legnagyobb kormánypárt, a jobboldali Likud - melynek egykor a negatív kampányok atyjaként ismert Arthur Finkelstein is tanácsot adott - folyamatosan használja a két adut, Iránt és az arabokat is, azt sugallva, hogy Gantz megválasztása az ősellenség Teherán érdekeit szolgálná, ráadásul az általuk baloldalinak bélyegzett volt politikus lepaktálna az arabokkal is. Azért a centrista Kék és Fehér nevű pártszövetségnek sem kell a szomszédba menni kemény szavakért. Ők is rendszeresen a leggyengébb pontján, a korrupcióval támadják a kormányfőt, még be nem bizonyított vádat, pletykákat emlegetve. A koalíció másik legnagyobb erejét adó Van Jövő vezére, Jair Lapid pedig egyenesen úgy fogalmazott, „Netanjahu még akkor is hazudik, mikor levegőt vesz”. Máskor a katonai múltjára méltán építő Ganz azt vágta a miniszterelnök fejéhez, hogy „míg én sáros árkokban feküdtem a katonáimmal fagyos téli éjszakákon, te az Egyesült Államokba utaztál divatos koktélpartikra. Azokon a napokon mikor én életveszélyes műveleteket vezényeltem le ellenséges országokban, te tévéstúdiókba mentél”. Tekintve azonban, hogy Netanjahu is évekig szolgált a seregben, több éles bevetésen is részt vett, sőt meg is sebesült, azt nem lehet állítani, hogy ő nem hozott áldozatot hazájáért. Hogy azért mindent Izraelben sem szabad, azt jelzi, tegnap a legfelsőbb bíróság eltiltotta a választásoktól a Zsidó Hatalom szélsőjobboldali párt vezetőjét, Michael Ben-Arit nyíltan arabellenes kijelentései miatt. Az még mindig teljesen bizonytalan, hogy végül ki jön ki győztesen április 9-én az adok-kapokból. Az izraeli közszolgálati média legfrissebb közvélemény-kutatása alapján a Likud már egy mandátummal előzi a Kék és Fehéret, először a centrista szövetség életre hívása óta. Más múlt heti felmérések ugyanakkor még Beni Ganzék szűk előnyét jelezték. Az mindenesetre biztos, hogy a legerősebb alakulat címéért folytatott csata köztük fog eldőlni, ám hogy ki alakíthat majd kormánykoalíciót, az a többi kisebb párton is múlni fog. Jelen állás szerint Benjamin Netanjahut nem roppantották meg a korrupciós vádak, így ő maradhat Izrael miniszterelnöke.