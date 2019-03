Vascsővel verte meg, majd kirabolta volt zárkatársa édesanyját egy férfi Budapesten

A rendőrség néhány órán belül elfogta és őrizetbe vette a vádlottat.

Rendőrnek adta ki magát, majd egy vascsővel megverte és kirabolta volt zárkatársa édesanyját egy 40 éves férfi, a Fővárosi Főügyészség vádat emelt ellene – derül ki az ügyészség közleményéből . A vádirat szerint a férfi korábban egy zárkában ült a nő fiával, akiről tudta, hogy az édesanyjával együtt lakik, mivel egy időben a vádlott is ugyanazon a környéken élt. A férfi a szabadulása után, 2018. február 24-én megtudta, hogy a sértett fia már nem él. Még ugyanezen a napon, a késő esti órákban – erősen ittas állapotban – a nő XXII. kerületi címére ment és bekopogott. Az időskorú sértett a zárt ajtó mögül megkérdezte, hogy ki az, mire a férfi azt válaszolta, hogy egy rendőr, aki a sértett fiáról kérne adatokat. Az asszony résnyire kinyitotta az ajtót, ám a férfi belökte azt, és a kezébe vett vasrúddal többször fejbe verte a nőt, és azután is folytatta a bántalmazást, hogy az asszony elesett. A vádlott ezután azt mondta a sértettnek, hogy a fiával együtt ült a börtönben, aki tartozik neki félmillió forinttal, ezért pénzt követelt tőle. A nő közölte a férfival, hogy nincs pénze, ezért a vádlott rálépett a mellkasára és részben a nyakára, miközben életveszélyesen megfenyegette, és ismét pénzt követelt. A fenyegetések és bántalmazás hatására az asszony elárulta a vádlottnak, hogy hol van a pénztárcája. A férfi, miután megszerezte a pénzt, elhagyta a lakást, a magára hagyott asszony pedig telefonon segítséget hívott. A rendőrség a férfit néhány órán belül az eltulajdonított összeggel együtt elfogta és őrizetbe vette. A nő súlyos sérüléseket szenvedett, és fennállt az életveszélyes sérülés bekövetkezésének valós veszélye. A Fővárosi Főügyészség a férfival szemben többszörösen minősített – felfegyverkezve és időskorú sértett sérelmére elkövetett – rablás bűntette, valamint életveszélyt okozó testi sértés bűntettének kísérlete miatt nyújtott be vádiratot a Fővárosi Törvényszékre. Jelen ügyben a halmazati szabályokra figyelemmel, a vádlottal szemben akár 15 év szabadságvesztés kiszabása is lehetséges. A férfi letartóztatásban van.