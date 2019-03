Rögbi életre-halálra

A magyar labdarúgó-válogatott csütörtök este Szlovákia vendégeként, Nagyszombatban kezdi meg szereplését a 2020-as Európa-bajnokság selejtezősorozatában.

A nemzeti tizenegy edzőtáborának hagyományosan otthont adó Telkiben szerda délelőttre kisütött a nap, ám ennek ellenére a játékosok körében már nyoma sem volt a hétfőn tapasztalható vidámságnak. Miközben a labdarúgók a hetet indító tréning első pillanatától kezdve ugratták, zrikálták egymást, a szlovákok elleni, csütörtöki kvalifikációs nyitányt megelőző utolsó edzés elején fegyelmezetten, csendesen rótták a köröket az edzőközpont centerpályáján. Sőt: az első gyakorlat monotonitását is csupán a másodedző utasításainak hangja, esetleg egy-egy viszontválasz törte meg. Aztán előkerült a labda, a játékszer láttán pedig a szemlátomást rendkívül elszántan és koncentráltan készülő futballistákból egy csapásra előtört a mindig jókedvű futballjátékos – ekkor ért véget az edzés sajtónyilvános periódusa.

Marco Rossi legénysége nem sokkal később útra kelt Nagyszombat felé, ahol a szövetségi kapitány már nem tart tréninget a keretnek: 17.15-től stadionbejárás, fél hattól pedig sajtótájékoztató volt a program, a csütörtök a ráhangolódásé.

Az olasz edző elöljáróban elárulta, hogy a 20.45 órakor kezdődő (tv: M4 Sport) összecsapás lesz edzőként a legfontosabb mérkőzése, még a Budapest Honvéd Videoton elleni 2017-es bajnoki döntőjénél is nagyobb téttel bír. Hozzátette ugyanakkor, hogy ez csak az ő karrierjére igaz, a nemzeti tizenegy szempontjából a csütörtöki csupán az első lesz a kvalifikáció nyolc párharca közül.

Korábban kollégája, a szlovákok tavaly októberben kinevezett kapitánya, Pavel Hapal arról beszélt, hogy hazai részről minden játékos egészséges, mindenki bevethető. Az edző kijelentette: agresszíven futballozó magyar válogatottat vár. Csatlakozott hozzá a játékosokat képviselő 110-szeres válogatott, a télen az olasz élvonalbeli Napolitól Kínába szerződő Marek Hamsík is, aki szintén harcias ellenfélre számít.

És hogy mire számíthat, egyáltalán lehet-e esélye Szlovákiában vagy úgy általában a selejtezősorozatban az ötös csoportba a negyedik kalapból kihúzott Magyarországnak? Erről a korábbi negyvenszeres szlovák válogatott védőt, az NB I-ben szereplő Szombathelyi Haladás játékosát, a 2010-es vb-n és a 2016-os Eb-n is pályára lépő Saláta Kornélt kérdeztük.

„A futballban bármi megtörténhet – kezdte egy félmosoly kíséretében a Népszavának a szombati FTC–Haladás után nyilatkozó játékos, aki aztán komolyra fordította a szót. – Óvatos, megfontolt futballt várok a szlovák-magyar mérkőzésen, szerintem nagy előnybe kerül az a csapat, amely megszerzi az első gólt. Megkockáztatom, ez döntheti el a meccset. A világbajnoki ezüstérmes Horvátország egyértelműen kiemelkedik a csoportból, mögötte viszont Szlovákia, Wales és akár Magyarország is befuthat másodikként.”

A még Eb-kijutást érő csoportmásodik pozícióért zajló vetélkedés tehát mindjárt a nyitányon, a nagyszombati összecsapáson fontos állomásához érkezik. Magyarországon persze nem csak ezért előzi meg felfokozott várakozás a selejtezőt. Rengeteg magyar szurkoló kel útra csütörtökön, a szlovákok viszont arra figyelmeztettek, hogy csak az induljon el, akinek jutott a vendégszektorba kínált körülbelül 2000 darab belépőből – minden okmányt ellenőrizni fognak a beléptetésnél, magyar igazolvánnyal a hazai oldalra senkit nem engednek majd be.

Szoboszlai hosszabbított A válogatott kerettag középpályás, Szoboszlai Dominik 2022. május 31-ig meghosszabbította szerződését az osztrák első osztály listavezetőjével, a mostani szezonban az Európa-liga nyolcaddöntőjéig jutó Red Bull Salzburggal – számolt be róla a klub honlapja szerdán. A 18 éves futballista 2017 óta Ausztriában készül, a salzburgiak U18-as együttesnél kezdett, majd a másodosztályú fiókcsapatnál, az FC Lieferingnél töltött szezon után visszakerült a nagycsapathoz, amelynek színeiben egy hete debütált az Európa-ligában, vasárnap pedig megszerezte első élvonalbeli gólját is. Csütörtökön, Nagyszombatban újabb szintlépés következhet a korábbi U17-es, U19-es, majd U21-es magyar válogatott karrierjében.

A válogatott programja Eb-selejtező, E csoport 2019. március 21. Szlovákia–Magyarország 20.45 2019. március 24. Magyarország–Horvátország 18.00 2019. június 8. Azerbajdzsán–Magyarország 18.00 2019. június 11. Magyarország–Wales 20.45 2019. szeptember 9. Magyarország–Szlovákia 20.45 2019. október 10. Horvátország–Magyarország 20.45 2019. október 13. Magyarország–Azerbajdzsán 18.00 2019. november 19. Wales–Magyarország 20.45

Új a rendszer, de az izgalmak a régiek

Korábban sosem látott rendszerben kezdődnek csütörtökön a 2020-as labdarúgó Európa-bajnokság selejtezői. Az Eb is történelmi lesz, első alkalommal rendezik tizenkét országban a torna mérkőzéseit, három csoporttalálkozónak és egy nyolcaddöntőnek Budapest lesz a házigazdája. A magyarországi találkozókat az idén novemberben elkészülő Puskás Ferenc Stadionban rendezik majd. Az is újdonság, hogy nyolc hónap alatt lebonyolítják a kvalifikációs meccseket, melyeken először lép pályára 55 európai együttes, a mezőny új tagja Koszovó lett. A résztvevők öt-öt hatos és ötös csoportban küzdenek az Eb-részvételt jelentő első két helyért. Ami szintén újítás: aki nem ér oda ezekre a pozíciókra, annak sem kell lemondani az Eb-szereplésről, a Nemzetek Ligájának rájátszásában is elkel négy hely. A csoportküzdelmek itt már befejeződtek, de csak az Eb-selejtezők után derül ki, mely csapatok küzdhetnek az NL-ben az indulási jog megszerzéséért a kontinenstornán. Ebben a sorozatban négy divízióban zajlanak a küzdelmek, mindegyikből egy-egy csapat lesz Eb-résztvevő. A kvalifikációs sorozat első meccsén Kazahsztán fogadja Skóciát, a találkozót 16 órától közvetíti a Sport1, ugyanitt lesz látható 18 órakor a San Marino-Ciprus mérkőzés és 20.45-kor a magyarok csoportjából a világbajnoki ezüstérmes Horvátország Azerbajdzsán elleni hazai meccse. Két világbajnoki résztvevő méri össze tudását szintén csütörtökön: a tavalyi vb házigazdája, Oroszország Brüsszelben játszik a világbajnoki bronzérmes belgákkal. A világbajnok franciák pénteken a Moldova elleni idegenbeli mérkőzéssel kezdik meg szereplésüket. Ugyanezen a napon mutatkozik be az Eb-címvédő Portugália is, Cristiano Ronaldo és csapatársai Ukrajnát fogadják.