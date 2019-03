A strasbourgi bíróságnak kellett lépnie: most egy anyát és fiát éheztették a határon a magyar hatóságok

Továbbra sincs költségvetése a főváros XV. kerületének, miután a képviselő testület kormánypárti tagjai az utolsó lehetséges napon, hétfőn még azt sem szavazták meg, hogy napirendre vegyék a 80 ezer lakosú városrész működtetésének pénzügyi tervét. Németh Angéla polgármester arról tájékoztatta lapunkat, hogy a vitában újból egyértelműen kiderült, a Fidesz-frakció és több onnan korábban kizárt képviselő is személyi kérdésként kezeli a 2019-es büdzsé elfogadását, és igen szavazatát a kerületben 2014 óta jegyzőként dolgozó egykori szocialista belügyminiszter, Lamperth Mónika távozásához köti. A tavaly szeptemberben időközi választáson nyertes polgármester beszámolója szerint a mai rendkívüli testületi ülésen is elhangzott, nem látnak garanciát arra, hogy a jegyző által vezetett hivatal végre is hajtja a megszavazott büdzsét. Németh Angéla arra emlékeztetett, hogy ez a személyeskedő támadássorozat régóta tart, már elődje, a Demokratikus Koalíció (DK) jelöltjeként parlamenti képviselőnek választott korábbi kerületvezető, Hajdu László működése alatt rendszeresen küldtek észrevételeket a jegyző működésével kapcsolatban a kormányhivatalnak, de ott soha nem állapítottak meg semmilyen mulasztást. A fideszes zsarolásra úgy reagált a mostani polgármester, hogy a kollégái nem bocsáthatók áruba, nem enged a követelésnek és újabb kísérletet tesz, hogy mielőtt a Fővárosi Kormányhivatal alkotná meg a kerület költségvetését, maguk fogadják el a büdzsét. Ehhez a mai arányokhoz képest, amikor a civil és baloldali összefogás tíz igenje kevésnek bizonyult a kilenc nemmel és két tartózkodással szemben, mindössze egy újabb igen szavazatra lenne szükség. Ugyanez ismétlődött meg a korábbi fideszes, de régi pártjával a költségvetési botrányban megint együttműködő Victorné Kovács Judit alpolgármester elmozdításának javaslatával is, ennek megvitatását is blokkolták a kormánypártok. Amíg így vagy úgy nem sikerül elfogadni Rákospalota idei költségvetését, az önkormányzat csak a kötelező feladatokat láthatja el – hangsúlyozta Németh Angéla, amire ilyen nagy településen még nem volt példa. A városrész most arra számíthat, hogy a belügyminiszter április 1-jén felfüggeszti a kerületnek járó költségvetési támogatások folyósítását mindaddig, amíg nem lesz elfogadott költségvetés – olvasható a kerület honlapján közzétett összefoglalóban. A Fővárosi Kormányhivatal bírósághoz fordul, hogy mondja ki a mulasztást, ami után még mindig van lehetősége a kerületnek a büdzsé önálló elfogadására, a kormányhivatal csak akkor hozza meg a rendeletet, ha mégsem sikerül tető alá hozni a helyi képviselő-testületnek. Hogy ez a jogi cirkusz meddig tart, kiszámíthatatlan, de egy biztos: mindennek a XV. kerület lakói isszák meg a levét.