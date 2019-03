Búcsú Baló Györgytől

Életének 72. évében elhunyt Baló György. A jelenkori magyar televíziózás egyik legnagyobb, s mindenképpen meghatározó egyénisége volt. * Abból, hogy január elején bejelentette, kénytelen szüneteltetni műsorát az RTL Klubon, lehetett tudni, hogy nagy a baj. Nyomós indok nélkül sosem adta volna föl, hogy segítsen eligazodni a nézőknek világunk – és benne Magyarország – dolgaiban. Bárhol dolgozott, bármit is csinált, mindig ez vezérelte. Neki nem voltak álkérdései, kordában sem nagyon lehetett tartani, mert úgy gondolta, az embereknek ismerniük kell az igazságot, még ha az egyes politikusoknak, vagy nyilatkozóknak kínos is. Már a Rákóczi gimnáziumban – ahol két évfolyammal járt felettem – látszott, hogy nem lesz könnyű ember. Később sem volt egyszerű vele dolgozni. A munkában nem ismert tréfát. És maximalista volt. Ezt tanulta otthon, szerkesztő-újságíró szüleitől és aztán ezt fejlesztette tovább. Szigorú volt, mint kérdező, szigorú önmagával és munkatársaival. És mégis, a nagy többség nagyon szeretett vele műsort készíteni, pontosan azért, mert tudták, nála nincs mellébeszélés. Renoméjáért – ha kellett - megküzdött elnökökkel és főszerkesztőkkel, de politikusokkal és azok sleppjeivel is. Ezért volt sikeres, bármit is csinált. Kipróbálta magát minden műfajban, nemcsak a politikában. A Magyar Televízióban – ahol a leghosszabb időt töltötte – vezetett választási műsorokat, politikai háttérműsorokat, még sportprogramokat is az olimpiák idején, de volt csatornaigazgató és kulturális igazgató is. A TV Híradónál kezdett a 70-es évek elején és már akkor kísérletezett azzal, hogyan tudja tágítani a határait. Minden helyzetben tisztességes és becsületes maradt, hű újságírói hitvallásához. Kapott díjakat – többek között Pulitzer emlékdíjat és Príma Primissimát is -, de egy jó műsor, egy érdekes beszélgetés talán még ezeknél is többet jelentett számára. Egyetlen nagy szakmai kudarca nem mint műsorkészítőt, hanem mint az Első Magyar Kereskedelmi Televízió Rt. vezérigazgatóját érte. Az RTL-lel és a TV2-vel szemben ugyanis 1997-ben alulmaradt az országos frekvenciákért kiírt pályázaton. Utólag egy interjúban azt mondta, „nevetnivalóan hiszékeny, vagy inkább negatív jelzővel élve: dilettáns” volt.”Azt gondoltuk – fűzte hozzá -, hogy meg kell írni a legjobb pályázatot és a legtöbb pénzt ajánlani, és ez elég lesz”. Ez a tapasztalat nyilván segítette abban, hogyan beszélgessen a továbbiakban politikusokkal. S bár kétszer is indult az MTV elnöki posztjáért, de ne tekintsük kudarcnak, hogy a kuratórium sosem választotta meg, inkább szerencsének. Hiszen így megmaradhatott műsorkészítőnek és abban sokkal jobb volt. Ezzel elérte, hogy a neve már közönségvonzó műsorcím is lett. Az utóbbi négy évben az RTL Klubon jelentkezett a Magyarul Balóval című program, minden hétköznap, hogy megkönnyítse a nézők tájékozódását napjaink zűrös politikai és közéleti ügyeiben. Ha őt néztük, sok kérdés hirtelen világosabbá vált, egyszerű magyarázatokat kaptunk, talán néhány rejtélyre is fény derült. Mostantól az itt maradottakra hárul a felelősség, hogy igyekezzenek magyarul írni, műsort csinálni, tájékoztatni. Baló Gyuri olyan örökséget hagyott ránk, aminek – az ő szellemében – nehéz lesz megfelelni.