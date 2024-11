Egy lázadás margójára – Kereszty András arcéléhez

Mint az összes megemlékezés, én is megerősíthetem, hogy Kereszty András eredeti egyéniség, úgy is fogalmazhatnék: jelenség volt. Egyik nekrológja a laza szóval jellemezte, érzésem szerint szerencsésebb, ha természetesen könnyednek nevezzük őt. Jelen írásom célja, hogy természetének ismert könnyedsége, felszabadultsága mellett azt is felvillantsam: jellemében és gerincében kemény, nehézsúlyú ember volt.