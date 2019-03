Schubert zongorára is dalokat írt

Több újdonsággal végleg összeállt a Budapesti Fesztiválzenekar 2019–20-as évadának programja végleg, erről tegnap délután Fischer Iván Lakásszínházában kapott a sajtó tájékoztatást.

Ahogy előzetesen írták, rengeteg gondolkodás, ötletelés és persze munka után állt össze a zenekar 2019–20-as évadának programja, de erről személyesen is beszámolt Fischer Iván zeneigazgató, karmester, Martin Hoffmann az új ügyvezető igazgató és Erdődy Orsolya a közönségkapcsolatokért felelős menedzser. Fischer Iván kezdte a sort, aki számára Monteverdi korszakos remekének, Orfeo című operájának a színpadra állítása jeleneti az évad első nagy feladatát. Nem csak karmesterként, és ismét rendezőként fog feltűnni a produkcióban, hanem új befejezést is komponált Monteverdi stílusában a műhöz, mert mint lapunknak elmondta, az eredeti befejezésnek csak a szövege maradt fenn, mintegy tíz perc zene hiányzik. Megtudtuk tőle azt is, jól ismeri Martin Hoffmant még abból az időből, amikor a Berlini Filharmonikusoknak volt az intendánsa, ő pedig minden évben dolgozott a zenekarral az utóbbi évtizedekben. Amikor Hoffmann ott hét-nyolc év után befejezte a munkáját, Fischer Ivánban azonnal felötlött a gondolat, hogy meg kellene nyerni őt a Fesztiválzenekar számára. Most lehetőség nyílt rá, hogy meghívják dolgozzon velük, és már ki is alakult a barátságos munkakapcsolat vele. Feladata az, hogy kiterjedt kapcsolataival a zenekarnak azt a hírnevét, sikerét, amelyet már megszerzett a világban, Erdődy Orsolyával – aki inkább a magyarországi eseményekre koncentrál - együttműködve tovább növelje. Természetesen szót kapott Martin Hoffmann is, aki jogász végzettségű szakember, a német SAT1 televíziót is vezette, és így otthonosan mozog a művészvilágban és az üzleti élet területén egyaránt. Elmondta, több oka van annak, hogy vállalta, eleget tesz Fischer Iván meghívásának. Első az a művészi színvonal, amelyet a zenekar képvisel, és amely nagy nemzetközi elismertségének alapja. A másik Fischer Iván személyisége, aki innovatív és kreatív módon létrehozta és vezeti együttesét. A mi kérdésünkre, arról beszélt, hogy ami a zenekarban legjobban megragadta, az a zenészek lelkesedése. Szeretnek játszani, és az a pozitív energia, amely együttműködő zenélésükből árad jól érzékelhető. Azt már tudta ezelőtt is, hogy az elképzelhető legmagasabb művészi minőségre képesek, Sztravinszkij Tavaszi áldozata, amit tőlük hallott, a mű egyik legizgalmasabb előadása volt, aminek valaha tanúja lehetett. További érdeklődésünkre azt válaszolta, a zenekar már nagyon jól pozicionált a világban, művészi értelemben semmiféle radikális változtatásra nincs szükség, nem is azért van itt, hogy ilyet hajtson végre. Erdődy Orsolya azt mondta el kérdésünkre, hogy Martin Hoffman arra fog koncentrálni, még színvonalasabb, fontosabb helyszínekre juthasson el a zenekar a turnék során. Megjegyezte, leginkább nyugodtságán látszik, hatalmas tapasztalata van, semmitől nem ijed meg, bármilyen kérdés vetődik fel, higgadtan, a megoldásra koncentrálva kezeli. Az évad során a zenekar kétszer is eljut Amerikába, 1998 óta először játszanak a Hollywood Bowlban, azután a New York-i Lincoln Centerben, de a londoni Barbicanban is. Fontos állomásuk lesz a Vincenzai Operfesztivál, ahol a már említett Monteverdi-operát is előadják. Jönnek hozzájuk zongoristák, hegedűsök, karmesterek a világ minden tájáról, Elisabeth Leonskaja, Raneud Capuçon, Patricia Kopatchinskaya, Perényi Miklós emelhető ki a szólisták sorából, de Schiff Andrással is fognak turnézni, aki mint tudjuk haza nem jön szerepelni. Jön Marek Janowski, és Dimitrij Kitajenko, valamint vendég lesz Jordi Savall is. Éljük át a közösséget az évad szlogenje, ebbe illik, hogy lesz újra június 16-án a Szent István bazilika előtti téren TérTáncKoncert a „szabadság zenéjével”, és folytatódnak a közösségi hangversenyek is, egyre több helyre, távoli kis faluba jutnak majd el, ahol a legfontosabb korosztálynak, a gyerekeknek is zenélnek.