Trombózist is okozhatnak a frontok

A változékony időjárás, az időjárási frontok sokszor migrénes fejfájást, görcsöket, álmosságot, idegességet, végtagfájdalmakat, de akár trombózist is okozhatnak.

Front esetén, azaz két ellentétes légtömeg találkozásakor megváltozhat a páratartalom, a légnyomás, a szélerősség, a hőmérséklet és a felhőképek, de akár a levegő ionösszetétele is. Hideg- és melegfront mellett a kettő együtt, azaz kettős fronthatás is érvényesülhet. A trombózison átesett betegek lábfájása általában még évek múlva is „előre jelzi” a fronthatást.

Melegfront esetén a meleg levegő áramlik fel a hideg, sűrűbb légtömegre. Előtte csökken a légnyomás csökken, emelkedik a hőmérséklet, nő a páratartalom. Az ízületi folyadék mennyiségének növekedése okozhat panaszokat. A tünetek már a front előtt jelentkeznek, amelyek közül a csökkenő vérnyomás, a migrénes fejfájás, a szapora pulzus és a koncentrációs zavarok a legjellemzőbbek. De növeli a vérrögök kialakulásának esélyét is – hívta fel a figyelmet Prof. Blaskó György , a Trombózisközpont véralvadási specialistája. Ezért, ha végtag fáj, bedagad, elszíneződik, esetleg nehézlégzés, véres köpet, mellkasi fájdalom lép fel, orvoshoz kell fordulni. Hidegfront esetén a végtagfájdalom az átvonulása után, a csökkenő páratartalom és a megnövekedett légnyomás miatt jelentkezik.

Az állandósult fájdalmat PTS (poszttrombotikus szindróma) is okozhatja, amely a nem megfelelően kezelt trombózis egyik gyakori szövődménye. Jellemző tünetei még a lábszárfekély, súlyos visszértágulatok, lábgöcs, erős viszketés, és ilyenkor megnő az újabb trombózis esélye is. A lábfájdalom és a PTS megelőzésére ajánlott a bőséges folyadékfogyasztás, a dohányzás abbahagyása és a rendszeres testmozgás is.