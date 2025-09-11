A litván fővárosban a miniszterelnök már tárgyalt is Recep Tayyip Erdogan török elnökkel, aki a svéd NATO-csatlakozás ügyében gyakorlatilag csatlósnak használja Magyarországot.
Először úgy tűnt, tévedés okozta a tragédiát, most viszont szándékos emberölés a gyanú.
Hiánypótló felfedezést tettek a bostoni kórház kutatói: nemcsak hogy nem hizlal, de még egészséges is a reggeli és esti csokoládéfogyasztás.
Ha nem vagyunk elővigyázatosak, az okozhat gondot, amit a legjobban vártunk.
Bár gyérítik, házi megoldásokat is érdemes bevetni a vérszívók távoltartására.
Loboncos haj, többnapos borosta és romló fogak – így néz ki egy tipikus otthonról dolgozó ember.
Becsaphatják a szervezet belső óráját, ami veszélyes is lehet.
Az akár 30 Celsius-fokot is meghaladó meleg az egészséges szervezetet is megviseli, mutatjuk, mire érdemes mindenképpen figyelni.
Befogadta és jól működteti a 49 éves férfi szervezete a három hónappal ezelőtt beültetett szervet.
Évről évre egyre rosszabb, ráadásul a koronavírus jelenléte is súlyosbíthatja a helyzetet.
A legveszélyesebb betegséget oltással, a belénk költözésüket megfelelő ruházattal, riasztószerekkel lehet megelőzni.
A bélbaktériumok képesek elérni, hogy rosszul érezzük magunkat.
A férfiak 15 százaléka 6 kilónál is többet szedett fel tavaly óta.
Időnként javíthat az éberségen és a hangulaton, de a bonyolultabb feladatok elvégzését nem segíti a koffein, ezt – is – megfelelő minőségű és mennyiségű alvással lehet elérni.
Óvatosság, belső ellenkezés gátolja sokak „szabadulását”. Fokozza a bizonytalanságot, hogy úgy tűnik, egy sportesemény áll a nyitás hátterében.
Akár 60 ezer tizenéves gyerek is élhet Magyarországon krónikus fájdalommal, és gyakori, hogy az alapos kivizsgálás ellenére sem derül ki ennek oka.
A KSH adatai szerint a leszokottak aránya szinte egyáltalán nem változott az elmúlt 10 évben.
Ismeretterjesztő és támogató kampány indul hétfőn. Csak egy adat: egy magyar dohányzó átlagosan 2816 szál cigarettát szív el évente.
A sok és tartós ülés, a mozgáshiány, a rendszertelen étkezés és a stressz is hozzájárul a súlygyarapodáshoz.
Egyre több a fiatal dohányos egy friss felmérés szerint.
Van, akinek ki sem bújik, de gyakran nem fér el az állkapocsban, ferdén nő és a nehézkes tisztítás miatt hamarabb szuvasodik.
A testsúly és a stresszszint viszont jelentősen növekedett.
A foglalkoztatás jellegén nehéz változtatni, de a tartós ülés káros egészségügyi hatásai kis erőfeszítéssel megelőzhetők.
A négy, külön is veszélyes betegség együttese növeli a koronavírus-fertőzés súlyos lefolyásának kockázatát, is.
Különösen a gyerekekre – derül ki Gyarmathy Éva klinikai és neveléslélektani szakpszichológus, a pandémia világot hosszabb távon is megváltoztató hatásairól szóló írásából.
Az ország első szaglásvizsgáló centrumába várják azokat, akik a koronavírus-fertőzés után három héttel sem éreznek illatokat.
Az észrevétlenül kialakuló, így akár sokáig nem kezelt problémát helyes fogmosással és szájhigiéniával lehet megelőzni.
Rendszeresen kell mérni, az eredményeket pedig nem elég memorizálni. Május 17-e a hipertónia világnapja.
Bár sokszor főleg esztétikai problémának tartják, a jelentős túlsúly egészséget veszélyeztető kóros állapot, ami több súlyos betegség kockázatát is növeli, ezért kezelni kell.
Ezek azonban nem tartanak sokáig, és más biztonsági kockázatot nem észleltek az Oxfordi Egyetem kutatói.