Tömeges evakuálás, közlekedési káosz vár Budapestre

Legalább háromezer embernek kell elhagynia az otthonát Budafokon, ahol két, egyenként is tonnás súlyú bombát emelnek ki a Dunából. Megbénul 6-os főút, a vonat sem jár a lezárások miatt az érintett szakaszon.

Ha felrobbanna, akár egy kilométeres körzetben is pusztíthatna az a két, darabonként egy tonnás világháborús bomba, amit a tűzszerészek hajói március 23-án emelnének ki a Dunából, a folyó budafoki szakaszán. A robbanótesteket már tavaly októberben felfedezték, ám akkor, a túl alacsony, helyenként 45 centiméteres vízállás miatt esély sem volt kiszabadításukra. A bombák kiemeléséről és az ezzel járó „lakosságvédelmi intézkedésekről” március 18-án számolt be a fővárosi kormányhivatal alá tartozó Budapesti Védelmi Bizottság (a dátumnak még lesz jelentősége), és mi is írtunk róla . Felhívásukban jelezték, hogy szombaton reggel hét és este hét óra között egy sor budafoki utcát lezárnak és kiürítenek a rendőrök, a kiemelés idejére. Mint összeszámoltuk,

az evakuálás 52 utcát és 1406 házat érint – vagyis körülbelül háromezer főnek kell elhagynia otthonát fél napra, talán hosszabb időre is, ha a munkálatok elhúzódnak.

A váratlanul utcára kerülő lakókkal kezdeni is kell valamit: a kormányhivatallal összedolgozó önkormányzat három általános iskolát és a helyi művelődési házat ajánlott fel számukra átmeneti melegedőként, és különbuszokat küld a mozgáskorlátozott vagy idős lakosok számára.

Csakhogy, ahhoz is regisztrálni kell a megadott címeken, hogy a lakók egyáltalán bejuthassanak a melegedőhelyekre: a kormányhivatal március 19-ét szabta meg jelentkezési határidőként, miközben úgy tudjuk, a kerületben csak 18-án, reggel kezdték kipostázni, küldeni a lezárásról tájékoztató prospektusokat.

Magyarán, a lakóknak – ha egyáltalán értesültek a bombakiemelésről – alig két napjuk maradt arra, hogy jelentkezzenek az önkormányzatnál.

Ha van háziállatuk, plusz feladatot is kapnak: a kormányzati figyelemfelhívás hangsúlyozza, állatokat nem lehet bevinni a szálláshelyekre – de otthagyni sem lehet őket a hatóságilag lezárt területen, az elhelyezés gondja a gazdáké marad. A mégis ott felejtett kutyákat-macskákat a rendőrök egyszerűen beviszik a Herman Ottó Budapesti Állatotthonba, ahonnan aztán be lehet gyűjteni őket.

A budafoki önkormányzatnál érdeklődtünk az intézkedésekről, ám ezúttal is a fővárosi kormányhivatalba futottunk bele: mint írták, a kerületi válaszokat a hivatalnak küldik el, ők fognak reagálni kérdéseinkre. Ugyanígy pattantunk vissza az intézkedésben segédkező rendőrségről és a tűzszerészek sajtóosztályáról is. Kérdéseink arra vonatkoztak, hogy

a XXII. kerületben hány főnek tudnak biztosítani átmeneti szálláshelyet, és eddig hány fő kért ilyen jellegű segítséget az önkormányzattól?

Mikor postázták ki az evakuálásról és az átmeneti szálláshelyekről értesítő leveleket felhívásokat az érintett budafoki lakosoknak?

A segítségkérők ellátása meddig biztosított? Felkészültek arra is, hogy a tervezett határidőnél hosszabb ideig kell fenntartani a szálláshelyeket?

Ha a központi koordinátor válaszol majd levelünkre, frissítjük cikkünket.

Leáll a busz és a vonatforgalom is

Nem csak a budafoki lakosoknál, de több ezer közlekedőnél is gondot okozhat a bombakiemelés: az egy kilométeres hatósugarú zárlat reggel tíz órától kiterjed a 6-os főút forgalmára – lezárják a Savoya Park és a budafoki lehajtó közötti szakaszt – de nem járnak majd a vonatok a MÁV székesfehérvári vonalán sem, a Kelenföld-Érd-alsó- Tárnok közötti szakaszon. A zárlat egyértelműen kihat a BKK-járatok útvonalára, hiszen egy kilométer hosszan lezárják a Nagytétényi utat, melyen többek között a 33, 114, 213, 214-számú buszok közlekednek. A rendőrségtől úgy tudjuk, hogy jelenleg is dolgoznak a legoptimálisabb forgalomelterelési útvonalakon, de a MÁV-nál is egyeztetés zajlik a lezárt vasúti szakasz kiváltásáról.