A disznódelfin lesz a következő állatfaj, amelyik az ember miatt pusztul ki

Már be is ült a fészkébe a Derecskén megjelent első fecske - tudatta egy lelkes madárvédő a Mentsük meg a fecskéket! Facebook-csoportban. A korán érkező fecskék bár ki vannak a téve a hajnali fagyoknak, a fészkükben átvészelik ezt az időszakot, és az élelmezésük is megoldott, mert már vannak levadászható repülő rovarok - írta a bejegyzést kiszúró Sokszínű Vidék