Többfrontos vita a német megszállásról

A magyar kormány a szövetségesek áldozata volt - ezt senki nem vitatja. Azt viszont igen, hogy a megszállás után maradt-e mozgástere a kormányzónak - például a zsidók tömeges elvitele kapcsán.

Az Egyesület Államok és Nagy-Britannia „kétarcú politikája” került terítékre március 19-e, Magyarország német megszállásának 75. évfordulója alkalmából. A vitából ezúttal sem maradhat ki a magyar állam felelősségének kérdése. A szövetségesek provokálták ki a német megszállást, nem törődve a magyar zsidókkal – ezzel a címmel jelent meg Borhi László, az Indiana Egyetem történészének írása az Indexen. Az amerikai hírszerzés washingtoni archívumában az elmúlt hónapokban talált iratok szerinte megerősítik: Amerika és Nagy-Britannia kifejezetten arra játszott, hogy a németek megszállják Magyarországot. A magyar kiugrási reményeket csak azért táplálták – közölte Borhi László –, mert tudták, ezt Hitler nem fogja hagyni. Így pedig a nyugati frontról német erőket fognak elvonni a megszállási feladatok. A kétszínű angolszász játszmában nem törődtek a megszállás tragikus következményeivel, a magyar zsidósággal és a több százezer áldozattal – állította. 1943 őszén Magyarország már a feltétel nélküli megadás elvét is elfogadta volna egy különbéke kedvéért. 1944 márciusában titkos amerikai küldöttséget vártak Budapestre a különbéke feltételeinek megvitatására, a megadás aláírására. Nem a magyar vezetésen múlt, hogy ez nem vált valóra. Valójában a szövetségesek játszottak kétarcú politikát – olvasható. Karsai László történész, a holokausztkutatás magyarországi szakértője kérdésünkre elmondta, hogy sokat beszélgetett Borhi Lászlóval, aki neki is rendszeresen beszámolt eredményeiről. Mindezeket könyv formájában már három éve angolul publikálta. „Talán talált egy-két új dokumentumot”, de Karsai számára az Indexen publikált cikk nem tartalmazott újdonságot. Sajnos, igaza van – állapította meg Karsai László. Más kérdés – folytatta –, hogy lehetne árnyalni a képet. Ha nincs megszállás, akkor persze nincs magyar holokauszt sem. A magyar zsidók sorsát végső soron azonban nem a megszállás, hanem a megszállás utáni német és magyar politika döntötte el – hangsúlyozta. Ha már megszálltak minket, Horthy Miklós kormányzó még mindig megpróbálhatta volna elérni, hogy csak néhány ezer vagy tízezer felnőtt, munkaképes zsidó férfit vigyenek el. Ungváry Krisztián egyenesen úgy látja, többször leírta, hogy a németek ezzel meg is elégedtek volna – emlékeztetett Karsai László. A németeknek ugyanis nem lett volna emberük, eszközük a magyar kormány akarata, Horthy döntése ellenére tömeges deportálásra. Karsai László szerint Borhi László ezt nem látja, nem veszi figyelembe: kár.