Őszre készülnek a Szabadság tériek

Bár augusztusban a civilek nem tüntetnek naponta a Szabadság téren, továbbra is életben tartják a tiltakozást a megszállási emlékmű ellen; mint lapunkkal közölték, "Damoklész kardjaként továbbra is jelen leszünk, pillanatok alatt lecsapunk, vagyis demonstrációt hívunk össze". Szeptembertől új stratégia szerint szervezik majd a tiltakozásokat, addig is erősítik nemzetközi kapcsolataikat és dokumentálják eddigi tevékenységüket.