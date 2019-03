Hiába a bírósági ítélet, a kormány ragaszkodik az egyentankönyvekhez

Az NMHH hadat üzent az álhíreknek, és ha a harcot sikerrel vívná meg, az bizonyos értelemben éppen a Fidesz számára lenne a legnagyobb csapás. Vagy ez a gondolatmenet is csak fake news lenne?

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) a most zajló médiaműveltség európai hete alkalmából fiataloknak szóló infografikákat, és ezekhez is kapcsolódó, iskolai használatra alkalmas óraterveket állított össze az álhírekről - olvasható a szervezet szerkesztőségünkhöz is eljuttatott közleményében. Mint írják, a félretájékoztatással szembeni harcban a médiaműveltség fejlesztése továbbra is kulcsfontosságú.



A cél tehát világos: küzdelem a - közkeletű angol kifejezéssel élve - "fake news" ellen. És miközben ezzel maximálisan egyet kell érteni, azért az ember eszébe jut: ha tényleg nem lennének többé álhírek, és azokat terjesztő médiumok,



mégis mire hivatkozva bújna ki a kellemetlen kérdések alól Orbán Viktor?

A miniszterelnöknek ugyanis a közelmúltban már-már szokásává vált - talán Donald Trumptól ellesve a módszert -, hogy a számára kényelmetlen témákat ezzel a bűvös kifejezéssel zárja rövidre. Tavaly például az Index stábjának kérdését hárította el annyival, hogy "az egy fake news-gyár, oda nem nyilatkozom." A jelenet az alábbi videóban 00:15-től látható:

De szinte ugyanígy járt korábban a - még a "visszafoglalás" előtt álló - Hír TV is. A lenti felvételen 1:05-től:



Ugyan nem tudjuk, hogy jelenleg a választók hány százaléka számára megfelelő ez a "válasz" (a felvételeken Orbán körül állók mindenesetre elég jól szórakoznak rajta), de



ha sikerülne az NMHH törekvése, és mindenki számára világos lenne, hogy nincsenek többé álhírek, az bizony jókora léket ütne a kormányzati kommunikáció hajóján, amely kis túlzással minden neki nem tetsző hírt és véleményt ebbe a kategóriába sorol.



Visszatérve a projektre, a Médiaértés-oktató Központ honlapján meg is lehet nézni az iskolások számára - három különböző korosztályra bontva - összeállított segédanyagokat, amelyeket a pedagógusok figyelmébe ajánlanak, például egy osztályfőnöki óra erejéig. Az útmutatóhoz természetesen példatár is tartozik, amelyben a legfelkapottabb álhír-terjesztő oldalak mellett egy az Index portálról hozott esetet is találni. Hogy ez mennyire szerencsés választás, ahhoz talán elegendő adalék, hogy az átlátszó.hu összesítése alapján

az Index a tavalyi esztendőben 7 helyreigazítási pert vesztett, vagyis ennyi alkalommal mondták ki róla, hogy valótlanságot állított. Ugyanez a szám az Origo esetén 34.

Az adatok szerint egyébként a górcső alá vett, a kormány által rendszeresen támadott szerkesztőségeket 14-szer marasztalta el a bíróság 2018-ban, míg a vizsgált kormányközeli médiumokat összesen 109 alkalommal.



Kinek is üzentek hadat?

Imént már említettük a "legfelkapottabb álhír-terjesztő oldalakat", amelyeknek most szintén hadat üzent az NMHH. Ezekkel kapcsolatban érdemes megjegyezni, hogy az oxfordi egyetem közelmúltbeli, általunk is ismertetett kutatása - amely azt vizsgálta, hogy világszerte a kormányok, politikai szereplők hogyan manipulálják a közvéleményt a közösségi médián keresztül - megállapította:

Magyarországon jelen van "egy hazai fejlesztésű álhírterjesztő birodalom, ami a hivatalos kormánybarát médiával szoros szimbiózisban működik."

A kutatók szerint a hazai szervezett közösségimédia-manipuláció 2010-ig nyúlik vissza, és egyedül a kormány csinálja nagyban.



Ha ez igaz, akkor bizonyos értelemben azzal, hogy az NMHH megpróbál minél többeket felvértezni az álhírekkel szembeni küzdelemre, csúnyán hátba támadja a kormányt.

Még a végén holnapról ők is fake news lesznek?