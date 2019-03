Fiatal NER-reménység repült Moszkvába Mészáros Lőrinccel

A sportbefektetéseiről ismert Hamar Gábor is ott ülhetett a 17 milliárdos Bombardier fedélzetén

Hétfőn délután szállt fel a ferihegyi repülőtérről az az ezúttal Moszkvába tartó magánrepülőgép, amelynek fedélzetén Orbán Viktor miniszterelnök is utazott már a MOL Vidi meccseire. A 17 milliárdos Bombardierkedden kora délután érkezett vissza Magyarországra, fedélzetén a leggazdagabb magyarral, Mészáros Lőrinc felcsúti milliárdossal és három utassal. A 24.hu fotóriportere megörökítette a leszállást - írja az utazásról beszámoló portál.

Mészáros mellett Hamar Gábor, egy fiatal üzletember is a fedélzeten volt. Az eddig kevéssé ismert Hamar forrásaink szerint jó kapcsolatokat ápol a miniszterelnök veje, Tiborcz István körével, de a lap információi szerint családilag szoros szálak fűzik Mészároshoz is. Hamar édesanyja, Hamar Attila Albertné a Puskás Akadémiát működtető Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítvány gazdasági igazgatója, és ő vezeti a Pro-kvóta Kft.-t is, így Hamarné tekinthető a Mészáros Lőrinc körül zajló sportügyletek egyik kulcsfigurájának. Fontosságát jelzi, hogy két éve ő adott tájékoztatást a felcsúti kisvasútépítés pénzügyeiről, amikor az uniós támogatás felhasználását vizsgálva a településre látogatott az Európai Parlament delegációja. Hamar Gábor sem lett hűtlen Felcsúthoz. A Puskás Akadémia honlapja szerint egyike azon kevés magánszemélynek, akik a nagy cégek mellett felkerülhettek a csapat támogatói közé. Hamar újabban azonban egy másik sportágban, a teniszben utazik. Ő volt egyik befektetője a XII. kerületben tavaly megnyílt Budai Teniszcentrumnak, két hete pedig bejelentkezett a gazdasági ügyekben megtépázott, a kormánnyal és a legjobb magyar játékosokkal is háborúban álló Magyar Tenisz Szövetség vezetésével szemben egy 20 pontos programmal. „Az elmúlt hónapokban rengeteget beszélgettem volt és jelenlegi játékosokkal, edzőkkel, szülőkkel, műhelyvezetőkkel, így pontosan tudom: átláthatóbb működésre, új programokra, és ami a legfontosabb, békére lenne szüksége a magyar tenisznek. Mi, potenciális támogatók vagy akár elnökségi tagjelöltek elsősorban a pénzügyi háttérért felelnénk, amely fedezetet nyújtana többek között a húszpontos szakmai programra” – mondta akkor a 36 éves Hamar a Nemzeti Sportnak.

Hogy Moszkvában milyen ügyben járt Mészáros Lőrinc oldalán, nem tudni, de Hamar a szeszipartól az informatikán keresztül az ingatlanbizniszig sokféle vállalkozással próbálkozott, aktuálisan viszont csak háromban tulajdonos. A kétezres évek közepén a szeszesitalgyártó Likőr Hungária Kft.-ben volt érdekelt, amely azután végelszámolás alá került, majd kényszertörléséről rendelkeztek. Néhány ingatlanos cégben is felbukkant, amelyeket távozása után felszámoltak, de ilyesmi történt családi kereskedőcégükkel, a Crimex Fill Kft.-vel is. Most is működik viszont a Hrone Szolgáltató és Tanácsadó Kft., amelyben 2014-ig volt érdekelt, a családi céget most édesanyja, testvére Ildikó, és Kiss Judit viszi. Utóbbi a több száz milliárd forint forgalmú Spar Magyarország ügyvezetője volt 2012-ig.