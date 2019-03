Kiderült, kik finanszírozzák Orbán udvarvégi álmát

Állami vállalatok és kormányközeli vállalkozók közbeszerzésekkel kitömött cégei öntötték a pénzt a Puskás Akadémiába. Elkészült a nagy online Tao-kereső.

A Transparency International Magyarország (TI) 2017-ben nyert pert az Emmi ellen, amelynek így ki kellett adnia az arra vonatkozó adatokat, hogy mely cégek melyik sportegyesületnek mennyi TAO-pénzt juttattak 2011 és 2016 között. Ám a minisztérium - egy újabb évvel később - több ezer oldalnyi, nem kereshető dokumentumban adta ki a közérdekű adatokat. Nem kevés időbe telt, de



az Átlátszó kereshető adatbázist készített, így végre nyilvánossá és bárki által hozzáférhető vált több évadnyi TAO-adat.



A kiperelt több tízezer oldalnyi adat feldolgozása, a kinyomtatott és pecsétekkel, iktatószámokkal és nemzeti színű szalagokkal szkennelt anyag visszadigitalizálása óriási munka volt, a részletekről ebben a cikkében ír az Átlátszó . Az eredmény ebben az adatbázisban kereshető cég, település, sportág vagy egyesület alapján. Ami egyértelműen kiderül belőle:

az évek során a legtöbb TAO-támogatás a focicsapatokhoz került, közülük pedig a legtöbb pénzt Orbán Viktor miniszterelnök szülőfalujának csapata, a felcsúti klub kapta.

Állami vállalatok és kormányközeli vállalkozók közbeszerzésekkel kitömött cégei öntötték a pénzt az Orbánék udvarának végében elterülő Puskás Akadémiába.

Az Orbán-kormány 2011-ben vezette be a TAO-rendszert, amelynek lényege, hogy a cégek az adójuk egy részét látványcsapatsport-egyesületeknek (foci, jégkorong, kézilabda, kosárlabda, vízilabda) ajánlhatják fel, és ennyivel kevesebbet fizetnek be az államkasszába. A programra 2011-ben még Brüsszel is rábólintott, mert az Európai Uniónak a kormány úgy érvelt, hogy a TAO közpénz. Itthon éppen ezt tagadták éekig, ezért volt szükség a TI perére. Állította a kormány továbbá azt is Brüsszelben, hogy minden kapcsolódó adat nyilvános lesz - éppen hogy nem lett -, és hogy az utánpótlást támogatják vele. Ez utóbbi helyett stadionok, teakonyha, külföldi igazolások, és profi játékosok fizetései lettek a közpénzből, de rossz nyelvek szerint még a fideszeseket Békemenetre hordó buszokat is a TAO-pénzek hajtják.