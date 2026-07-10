Ködbe burkolóznak – Elveszti közpénz jellegét

A közpénz az, ami az állam bevétele, kiadása és követelése a Fidesz újabb alaptörvény-módosítása szerint. A tao-pénzek költéseit talán továbbra is látni fogjuk, a MNB-alapítványok viszont eltitkolhatják a gazdálkodásukat.