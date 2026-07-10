A belügyminiszter szerint a versenysport eredményességének fenntartása továbbra is kiemelt cél, de egy átláthatóbb, igazságosabb rendszerre van szükség.
A kormányváltás után is maradhat a többgyermekes anyák adómentessége, de csak 2027 januárjától jöhet az szja-jóváírás - a szakértő kiszámíthatóbb adópolitikát vár a Tisza-kormánytól.
A morális ítélet gyors, a jogi lassú – és a kettő ritkán ér egyszerre célba – mondja Borbély Zoltán ügyvéd, sportjogász. A sportfinanszírozás körüli lehetséges visszaélések vizsgálata, a bizonyítás összetettsége és a szakemberhiány miatt nem várhatók jogerős ítéletek rövid időn belül egy Tisza-kormány alatt sem.
Szabados Gábor sportközgazdász szerint a magyar sportéletnek nincs forgatókönyve arra az esetre, ha megszűnne a tao vagy jelentősen csökkenne az elérhető anyagi forrás.
A kormány szűkíti az oktatásra, egészségügyre, környezetvédelemre fordított kiadásokat, miközben a tervezet szerint legalább 1893, de akár 2053 milliárd forintnyi adóbevételről mondhat le különböző adókedvezmények formájában.
Gigantikus összeg, majdnem ezermilliárd forint érkezett a taoprogram révén a magyar sportba, ám ennek felhasználását végigkíséri a korrupciógyanú: az ellenzék kormányváltás esetén azonnal leállítaná az Orbán-kormány elvtelen pénzosztását.
Mindezt a koronavírus elleni újraindítás jegyében jelentette be Novák Katalin. Beszélt arról is, hogy nem lesz országos ellenanyag-mérési akció.
Mindent megnézett az adóhatóság és arra jutott: nem merül fel a költségvetési csalás gyanúja.
Egy klubvezető bemutatta lapunknak, milyen módszerekkel lehet az eredendően utánpótlásra, illetve létesítményfejlesztésre fordítható tao-pénzeket „átzsilipelni” profi sportra.
A közpénz az, ami az állam bevétele, kiadása és követelése a Fidesz újabb alaptörvény-módosítása szerint. A tao-pénzek költéseit talán továbbra is látni fogjuk, a MNB-alapítványok viszont eltitkolhatják a gazdálkodásukat.
Harmadfokon is bukott is tárca, és nem is kérhet pénzt az információk kiadásáért.
A cégkivonat szerint a társaságnak még csak érintőlegesen sincs semmi köze az étrendkiegészítőkhöz.
Decemberben kellett volna megjelennie a kormányhatározatnak az amatőr labdarúgócsapatok tao-támogatásáról, ám ez elmaradt, a pályázási határidő a klubok részére (elvileg) február 28.
Egyes klubok leleményesen használták fel a támogatásokat. Eddig 32 klubot jelentett fel az MLSZ.
Egyszerre került az idő és pénz szorításába Budapest, valamint több vidéki város a kulturális törvény módosítása miatt.
És még akkor is, ha visszamenőlegesen, az idén január elsejével megszüntetnék.
Elmaradnak a zenekar társadalmi felelősségvállalással kapcsolatos programjai – idősotthonokban, iskolákban zajló programok és templomi koncertek –, turnét is lemondanak, és lemondott az ügyvezető igazgató is.
A stadionfelújítást magában kevésnek érezhették, még két sportcentrumot építenek Tállai András városában.
Jövőre már több pénzt kap a költségvetésből a sport-, mint a tudományos akadémiai hálózat. Sporttámogatásra háromszor többet költenek Orbánék, mint kutatásokra.
Egy jogi kiskapu segíti a komoly TAO-pénzeket felemésztő beruházást, amibe a Váci Egyházmegye is beszáll majd.
Csak Felcsútra 25 milliárd jutott a pénzünkből.
Állami vállalatok és kormányközeli vállalkozók közbeszerzésekkel kitömött cégei öntötték a pénzt a Puskás Akadémiába. Elkészült a nagy online Tao-kereső.
Egyedül összefogással állíthatták volna meg a tao-pénzek elvesztését a színházak Alföldi Róbert szerint, ám mindenki hallgatott, míg a kormány lerohanta a szakmát. De a színházat nehéz kinyírni.
Javában egyeztet az EMMI a „színházi tao” átalakításáról, de csak szűk körben. Minden jel arra mutat, hogy központosítják a pénzosztást – a főpolgármester pedig sorompóba állt a budapesti előadóművészeti szervezetek miatt.
Sokmilliárdos megbízásokat kapott a Fejér-B.Á.L. a Mészáros Lőrinc vezette felcsúti foci-alapítványtól. TAO-pénzekről volt szó, amik közpénznek számítanak, és a megbízások idején még a közbeszerzési törvény vonatkozott rájuk. A Transparency International lépéseket vár a kormánytól.
A kiperelt, de át nem adott dokumentumok ügyében megszüntették a nyomozást: a Pénzügyminisztérium azért nem sért törvényt, mert jogszabályt sért. Közben a Transparency International a sportszövetségek ellen is pert nyert, azoknak is ki kell adniuk az iratokat.
400 gyerek sportolt a klubban, aminek azért kellett megszűnnie, mert rajtuk hozták volna be a TAO-val és önkormányzati milliókkal megtolt vízilabdások új medencéjének árát.