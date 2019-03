Jamaicai búvópatak - a ska előtt tiszteleg a minifesztivál

A legnépszerűbb jamaicai zenei műfaj, a reggae közvetlen előzményének tekinthető ska előtt tiszteleg a rendezvény, amelyen három zenekar – Pentele Ska Club, Super Starsky, Ska Hecc – lép színpadra.

A ska több mint fél évszázados múltra tekint vissza. Jamaicában az 1960-as években élte fénykorát, amikor sikerrel mutatták be a New York-i világkiállításon is. A hetvenes-nyolcvanas években Nagy-Britanniában vált népszerűvé, majd 1990 után visszatért Amerikába. Vékási Attila, a ska és reggae témájára szakosodott zenei blog (Ska Budapest) alapítója kérdésünkre elmondta: a műfaj „a XXI. században is mindenhol előfordulhat – Tokiótól Tatáig és Caracastól Budapestig.” Sportcsarnokokat már nem lehet megtölteni vele, „de ha a Skatalites zenekar turnézik, arra még mindig sokan felkapják a fejüket. Tavaly volt ötvenéves a műfaj legfontosabb lemezkiadója, a Trojan Records, ami él és virul – ez is jelzi, hogy a ska búvópatakként létezik.” A szakértő szerint a ska-zenének már volt három nagy divathulláma, s bármikor jöhet egy negyedik. Ez a muzsika könnyen magába olvasztja más stílusok (pl. jazz, core, punk) elemeit, így nehéz megjósolni, merre fejlődik tovább. A közelmúltban, a The Specials nevű angol zenekar új lemeze kapcsán az Economist és a Guardian is részletesen foglalkozott a ska történetével, ami jelzi, hogy az egykori kingstoni klubzene nem merült feledésbe. Magyarországon a PASO mellett sok kisebb ska-zenekar működik. Vékási Attila szerint a műfajnak épp nincs reneszánsza, de fesztiválokon még most is viszonylag sok embert meg tud mozgatni. A Trip hajó estjén fellépő első zenekar, a dunaújvárosi Pentele Ska Club vezetője, Szántó Tamás (Szancso) elmondta: bandájuk a ska „harmadik hullámát” (1990-es évek) ötvözi más műfajokkal, vagyis szabad fúziós zenét játszanak. Tavaly egy EP-lemezük is megjelent, Mikor jössz, fiam? címmel. A Super Starsky képviseletében Borovitz Tamás úgy véli: a ska-zene arra is alkalmas, hogy új életre keltsen örökzöld slágereket. Ennek jegyében állították össze repertoárjukat, amelyben (ska-verzióban) „jól megfér egymás mellett az ABBA és a Tankcsapda, a Boney M. és a Dolly Roll, a Beatles és Szécsi Pál”. Muzsikájukat némi iróniával „csehszlovákos-táncdalfesztiválosnak” nevezi, amit mindenütt nagy tetszéssel fogad a közönség. A harmadik fellépő a tatai Ska Hecc, amely a ska-zenét „búfelejtő rock and rollnak” tekinti, vagyis elsősorban a felszabadult bulizásra helyezik a hangsúlyt. Infó: Trip to Jamaica (via Czechoslovakia) Március 22. péntek, 20:30 Trip – Szilágyi Dezső tér 2-es móló