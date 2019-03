Hogy ne lehessen Magyarországot kitépni az EU-ból - aláírásgyűjtő kampány indul

Ám ha a kabinet garantál, akkor akár visszafordítható az egyetem költözési folyamata is.

Sajtóhíreket nem szeretnénk kommentálni, továbbra is tényeket, konkrét jogi garanciákat várunk a magyar kormány részéről – közölte lapunk érdeklődésére a budapesti Közép-európai Egyetem (CEU) kommunikációs osztálya, miután a Süddeutsche Zeitung arról írt: Orbán Viktor miniszterelnök levelet írt a bajor kormánynak, amiben a magyar kormány nevében biztosította őket, semmi akadálya annak, hogy a CEU a Müncheni Műszaki Egyetemmel együttműködve továbbra is részt vegyen a magyar felsőoktatásban.

A 444.hu lapszemléje szerint Florian Hermann kancelláriaminiszter úgy nyilatkozott: a magyar miniszterelnök garantálta, hogy a CEU továbbra is Magyarországon kutathat és oktathat, ami „egyértelmű jele a békülésnek”. Orbán egész pontosan azt ígérte: „A magyar kormány nevében biztosíthatom Önöket arról, hogy nem lesz akadálya a Müncheni Technikai Egyetem megjelenésének a magyar felsőoktatásban, a CEU-val való együttműködésben”.

Manfred Weber, aki múlt héten a Fidesz EPP-tagságának ügyében utazott Magyarországra, fontos problémának nevezte a CEU ügyét. Azt mondta, olyan lehetőséget keresnek, amely garantálja: Budapesten a jövőben is hozzá lehet majd jutni amerikai diplomához. Közölte: ezért tárgyalt a Müncheni Műszaki Egyetemmel, a BMW-vel és amerikai egyetemekkel, hogy új tanszékek finanszírozásával Budapesten maradhasson a CEU – európai fenntartókkal az uniós jog értelmében ugyanis EU-s intézménynek számítana az amerikai alapítású egyetem, így nem vonatkozna rá a magyar felsőoktatási törvény lex CEU-ként elhíresült módosítása, ami ellehetetlenítette az egyetem amerikai képzéseit.

Az egyetem jelezte: a magyar kormány részéről még nem történt megkeresés az irányukban. Fenntartják korábbi állásfoglalásukat: üdvözlik ezeket a fejleményeket, és azt, hogy ezzel lehetőség nyílt a CEU Budapestről történő elüldözéséhez vezető folyamat visszafordítására, de a lehetséges együttműködés előkészítését csak akkor folytathatják tovább a résztvevő felek, ha Magyarország miniszterelnöke egyértelmű politikai állásfoglalásban biztosítja arról európai partnereit, hogy a CEU amerikai és európai diplomákat kiadó szabad intézményként Budapesten maradhat. Az állásfoglalást olyan törvényi keretnek kell alátámasztania, amely jogilag kötelező érvényű felhatalmazást ad a CEU-nak arra, hogy Budapesten folytassa a tevékenységét. Ha meg is kapják a garanciákat, az nem lesz hatással az osztrák terjeszkedésre: a bécsi campust így is, úgy is megnyitják.