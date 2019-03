Már a fellépésekre gyakorol a nyíregyházi állatkert új oroszlánfókája

Egy kaliforniai oroszlánfókával (Zalophus californianus) gyarapodott a Nyíregyházi Állatpark állatállománya, a hároméves hím a tréningek után várhatóan húsvéttól mutatkozik be a sóstógyógyfürdői látványosság népszerű fókashowjában.

A Lengyelországból érkezett fóka a holland születésű, négyéves Franssal gyakorol együtt a fellépésekre, míg idősebb társai, a tizenhárom éves Gino és Leon más időpontban mutatják be tudományukat a látogatóknak - közölte Révészné Petró Zsuzsa osztályvezető-szóvivő. A főszezonban naponta látható show-ra felkészítő játékos fókasuliban a trénerek kéz- és hangjelekkel kommunikálnak az állatokkal, pozitív megerősítést használnak és haldarabokkal, heringgel és makrélával, a kedvencükkel jutalmazzák őket egy-egy jól sikerült gyakorlat után. A szakember megjegyezte, hogy a nemrég érkezett fóka is egyre ügyesebben oldja meg a feladatokat. A nyílt tréningek szerdán kezdődtek el, így a szerencsésebb látogatók megleshetik a játékos okítást, húsvéttól pedig már az előre meghirdetett fókashowban fogják bemutatni tudásukat.

A kaliforniai oroszlánfókák a fülesfókák családjába tartoznak, érdekességük apró, de jól látható fülkagylójuk. A sötétbarna bundájú hím oroszlánfókák testtömege elérheti a 250 kilogrammot, gyakran kétszer akkorák, mint a sárgásbarna színű nőstények. Ivarérett korukra jól fejlett domború homlokuk alakul ki, amely a Nyíregyházán élő idősebb állatoknál már jól látható. Nehéz, hengerszerű testük ellenére ügyesen mozognak a szárazföldön, fürgeségüket végtagjaik elhelyezkedése biztosítja.

Az oroszlánfókák főleg mellső úszóikkal hajtják előre, akár óránként harminc kilométeres sebességgel is tudnak haladni. Mivel sokat tartózkodnak a vízben, testüket vastag zsírréteg borítja, ami egyrészt kiválóan szigetel, másrészt segít az áramvonalas torpedóalak kialakításában. Igazi búvárok, képesek akár húsz percig a víz alatt maradni, akár több mint kétszáz méteres mélységbe is lemerülhetnek. Ez azért lehetséges, mert vérük az emberénél kétszer-háromszor több oxigént képes tárolni. Aludni is képesek a vízben, ekkor orrnyílásaikat zárva tartják.