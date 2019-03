Fakuló emlékek, ikszes remények

Pisont István kétszer is pályára lépett Szlovákia ellen a magyar labdarúgó-válogatottban. Bár bravúrnak tartaná, a mai utódokat képesnek tartja a pontszerzésre csütörtökön.

Felfokozott várakozás előzi meg Magyarországon a 2020-as Európa-bajnokság selejtezősorozatának csütörtöki rajtját. Nem véletlenül: egyfelől mint ismert, a következő kontinenstornának részben Budapest is házigazdája lesz, másrészről pedig a nyitányon a szlovák csapat lesz az ellenfél idegenben. A szomszédos ország válogatottjával tétmérkőzésen mostanáig kétszer, 1999-ben mérkőzött meg a nemzeti tizenegy (később volt két barátságos meccs is). Mindkét összecsapáson a csapat tagja volt a korábbi 31-szeres válogatott Pisont István, aki napjainkban a Budapest Honvéd harmadosztályban szereplő második csapatának vezetőedzője.

„Pont 20 éve lett volna a pozsonyi meccsünk? Az szép. De régen volt… – kezdte kissé meglepetten a lapunknak nyilatkozó Pisont, aki az 1999. március 31-én Pozsonyban 0-0-ra végződő selejtezőn 90, a győri, 1-0-ra elveszített "visszavágón" pedig bő 20 percet játszott. – A kinti meccsünkkel kapcsolatban a részletekre már nem teljesen emlékszem, arra viszont biztosan, hogy közel húszezer néző volt kint, remek hangulatú meccs volt. Én akkor nem éreztem ellenséges légkört, igaz, inkább a játékra koncentráltam. Ki-ki mérkőzés volt, mi is nyerhettünk volna, ők is.”

A 48 éves egykori középpályásnak természetesen megvan a véleménye az aktuális esélyekről is. A realitás talaján maradva, mégis bizakodva várja a hazai rendezés miatt különösen fontos sorozatot, amelynek első mérkőzését csütörtökön Nagyszombatban, a másodikat pedig vasárnap a vb-ezüstérmes horvátok ellen már a budapesti Groupama Arénában játssza a válogatott.

„Nagyon szurkolok a válogatottnak és Marco Rossinak. Örültem, hogy tavaly őt nevezték ki kapitánynak, ahogy a Honvédban megismertem a munkásságát és az emberi oldalát, abszolút alkalmasnak érzem a feladatra. Ugyanakkor ez a két meccs nagyon nehéz kezdés, illetve úgy érzem, Rossi kevés időt volt együtt a csapattal, még mindig keresi azt az összetételt, amelyre hosszú távon számíthat – folytatta helyzetelemzéssel Pisont István. – Szlovákiában ki-ki meccsre számítok. A horvátok esélyesebbek ellenünk, ám annak a találkozónak a hangulatát megalapozhatja a nagyszombati eredmény és teljesítmény is. Biztos vagyok benne, hogy mindkét mérkőzés remek hangulatban fog zajlani, hiszen Szlovákiába is sok szurkoló utazik, Horvátország ellen pedig már korábban minden jegy elkelt. Szlovákiában egy pontra esélyesek lehetünk. Bár bravúrnak érezném a döntetlent is, nem tartom elképzelhetetlennek. A szlovákok elleni jó szereplés biztosan komoly lökést adna az egész sorozatra.”

A kiutazás előtt vasárnap este találkozó, majd hétfőn, kedden és szerda délelőtt is Telkiben edző együttes szerdán útra kel, a kvalifikáció első párharca előtti délutánt és estét már a másnapi összecsapás helyszínén tölti. Csütörtökön aztán megkezdi szereplését a selejtezősorozatban.